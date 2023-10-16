РФ хочет развернуть в Украине новый проект с пророссийски настроенным населением, — Данилов

По мнению секретаря СНБО, сейчас по всем признакам ФСБ РФ предпринимает активные попытки сформировать новую агентурную сеть в Украине, возлагая на нее далеко идущие надежды.

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Россия хочет развернуть в Украине новый политический проект, ориентированный на остатки пророссийски настроенного населения. Об этом на своей странице в Фейсбук 16 октября сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он отметил, что единственный шанс для России одолеть Украину — внести раскол и погрузить украинцев во внутреннее противостояние, чем Кремль успешно занимался последние десятилетия, и что Россия и в дальнейшем будет пытаться "на месте одной срезанной головы вырастить несколько новых".

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Как пишет Данилов, сейчас по всем признакам ФСБ РФ предпринимает активные попытки сформировать новую агентурную сеть, возлагая на нее далеко идущие надежды.

"В перспективе речь идет о развертывании политического проекта, ориентированного на остатки пророссийски настроенного населения, а параллельно с этим осуществляется информационная интервенция с попытками расшатать процесс внутриукраинской дестабилизации. Признаки подобной деятельности — резкая активизация различных экспертов, актеров-разведчиков и других аферистов в продвижении на русском языке российской же повестки. Именно они в этот момент кричат о провале контрнаступления, намекают на необходимость пересмотра целей войны и на переговоры с РФ", — заявил Данилов.

Секретарь СНБО что именно такие лица говорят о "провале" контрнаступления и о необходимости пересмотреть цели войны, раздают советы как воевать ВСУ и придумывают "конфликты" среди военно-политического руководства Украины, а также призывают принять "хороших русских".

"Украинские правоохранительные структуры внимательно отслеживают проявления подобных враждебных действий, выявляя и пресекая их. В свою очередь украинцы должны проявить высокую степень информационной чистоплотности, чтобы не испачкаться продуктами российской информационной "жизнедеятельности", — резюмировал Алексей Данилов.

Напомним, что экс-советник Офиса президента Алексей Арестович похвалил военные решения, которые принимает Россия, и одновременно призвал к смене политической власти в Украине.

Ранее сообщалось, что Арестович заявил, что лозунг "Слава Украине — Героям слава" звучит как дрессировка для россиян. По словам экс-советника ОП, его возмущают заявления, что "русские какие-то неправильные изначально".