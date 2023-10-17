В КНДР заявили, что США разрушают "мир во всем мире" за счет ядерного превосходства, — СМИ

По словам представителя МИД КНДР, Ким Кван Мена, Вашингтон стремится улучшить свой потенциал превентивного ядерного удара по Северной Корее.

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В КНДР заявили, что США распространяют напряженность и мешают миру во всем мире, пользуясь своим ядерным превосходством. Об этом пишет издание Reuters.

Как рассказал "исследователь Института разоружения и мира" МИД Северной Кореи Ким Кван Мен, ядерная программа Северной Кореи носит исключительно оборонный характер и направлена на то, чтобы предотвратить войну.

Ким назвал выводы Комиссии по стратегической политике США, призывающие к усилению программы модернизации ядерного оружия в рамках подготовки к одновременной войне с Россией и Китаем, чрезвычайно рискованным шагом.

"США, крупнейшая в мире ядерная держава, которая первая в мире использовала ядерное оружие", — заявил он.

Ким сказал, что Вашингтон стремится улучшить свой потенциал превентивного ядерного удара по Северной Корее путем создания системы противоракетной обороны, одновременно отправляя стратегические ресурсы в регион и "ультрасовременную военную технику" своим союзникам.

"Реальность срочно требует от КНДР, которая находится в конфронтации с американским империализмом, самой агрессивной преступной силой в ядерной войне, нарастить свой военный потенциал самообороны для сдерживания", — сказал Ким.

Напомним, что СМИ 16 октября сообщали, что КНДР поставляет РФ боеприпасы 122 мм. По данным журналистов, когда в середине августа начались поставки военной техники и боеприпасов из Северной Кореи в РФ, склады оружия в Тихорецке (Краснодарский край) стали стремительно разрастаться.