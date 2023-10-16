"Серьезно повлияет на войну в Украине": КНДР поставляет РФ боеприпасы 122 мм, — WP (фото)

По данным журналистов, когда в середине августа начались поставки военной техники и боеприпасов из Северной Кореи в РФ, склады оружия в Тихорецке (Краснодарский край) стали стремительно разрастаться.

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Новые спутниковые снимки Planet Labs предоставили убедительные доказательства того, что Северная Корея оказывает военную поддержку РФ. За последние два месяца российские военные корабли неоднократно доставляли грузы из северокорейских портов в российские. Об этом пишет The Washington Post.

Это новый маршрут для упомянутых российских кораблей, до августа 2023 года они по нему не плавали. По оценкам США, таким образом РФ пополняет свой сокращающийся оружейный арсенал.

Предполагаемые контейнеры с оружием

На прошлой неделе представители Белого дома сообщили, что за последние недели КНДР поставили РФ не менее 1000 контейнеров "оборудования и боеприпасов".

Но британский аналитический центр RUSI считает, что упомянутые операции проходят регулярнее, чем прежде оценивали в Вашингтоне.

Начиная с середины августа, два российских корабля "Ангара" и "Мария" совершили по меньшей мере пять переездов между северо-восточным портом Расон (Rajin) в Северной Корее в портом Дунай в российском дальневосточном регионе.

Коммерческие корабли связанны с российской военной логистикой

И хотя нет основательных подтверждений, все же аналитики RUSI считают, что на коммерческих кораблях, связанных с российской военной логистикой, перевозится военное оборудование.

По словам Джека Уотлинга, исследователя сухопутных военных кампаний, поставки оружия из КНДР окажут серьезные влияние на ход войны в Украине.

"У Северной Кореи есть производственные мощности для выпуска больших объемов боеприпасов и значительные запасы", — отметил он.

Со времен Корейской войны после 1953 года Северная и Южная Кореи накопили внушительные арсеналы традиционных вооружений, на случай если на полуострове вновь начнутся боевые действия.

КНДР выпускает два типа боеприпасов, которые РФ активно использует в Украине — снаряды советского образца калибра 122 мм для установок "Град" и такого же калибра для гаубиц. ВС РФ отчаянно нуждаются в большем объеме таких снарядов для ведения войны на истощение против Украины.

Корабль РФ в порту КНДР 3 сентября

Когда начались эти поставки, склады боеприпасов на границе с Украиной в Тихорецке (Краснодарский край) начали стремительно разрастаться, о чем свидетельствую спутниковые снимки.

Согласно анализу RUSI, в последний раз груз с корабля "Мария" разгружали в российском порту в прошлую субботу.

По информации ресурса Marine Traffic, который отслеживает маршруты водного транспорта, российские корабли отключали сигналы системы автоматической идентификации, чтобы скрыть свое местонахождение.

Считается, что у Северной Кореи имеются крупные склады артиллерийских боеприпасов, совместимых с советскими и российскими установками.

Корабль "Ангара" находится в собственности компании M Leasing, в отношении которой действуют санкции США, Британии и Украины "за транспортировку оружия и военной техники в интересах правительства РФ". Управляет кораблем Marine Trans Shipping, еще одна подсанкционная компания.

Согласно регистрационным документам, к кораблю "Мария" имеет отношение JSC Sovfracht. В 2019 году США пришли к выводу о том, что Sovfracht помогал обходить санкции действующим в Сирии российским войскам.

Напомним, что Сергей Лавров и Владимир Путин проведут переговоры в Китае и Северной Корее соответственно.

Также сообщалось, что после встречи Кима и Путина КНДР резко нарастила перевозки в РФ.