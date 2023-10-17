Был вне полигона: в Австрии перевернулся танк Leopard, есть жертвы, — СМИ (фото)

По словам представителя Вооруженных сил Австрии Майкла Бауэра, в танке находилось четверо человек. 24-летний сержант погиб на месте, остальное трое членов экипажа отделались легкими ранениями.

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Рядом с военным полигоном Алленштайге в Австрии перевернулся танк Leopard 2. В результате падения танка с обрыва, один член экипажа скончался, а еще трое получили ранения. Об этом сообщает издание ORF.at.

По информации журналистов, инцидент имел место 16 октября. Представитель Вооруженных сил Австрии Майкл Бауэр заявил, что внутри танка находились четыре человека. Сержант, 24 лет, проживающий в округе Рид-им-Иннкрайс, погиб в результате аварии. Трое других солдат, включая 23-летнего сержанта и двух военнослужащих в возрасте 19 и 20 лет, получили легкие ранения и были доставлены в больницу в Хорне на скорой помощи.

Фото: ORF Фото: ORF Фото: ORF

Австрийская армия немедленно организовала спасательную операцию, в рамках которой было задействовано несколько автомашин скорой помощи и, по меньшей мере, один вертолет. На данный момент точные причины аварии остаются неясными, но предварительные данные указывают на то, что танк находился за пределами военного полигона.

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На октябрь 2023 года в Австрии числятся 58 танков Leopard 2 различных модификаций.

Напомним, бойцы 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ имеют на вооружении самую современную версию Leopard 2A6, которую передали Украине Португалия и Германия.

Напомним также, в августе Forbes писал, что Украина необратимо потеряла только 3 танка Leopard 2, все остальные можно восстановить.