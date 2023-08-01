Польша ремонтирует Leopard 2: сколько необратимых потерь западных танков у ВСУ, — Forbes

Пока в наступлении были замечены не все модели западных танков, однако Leopard 2A4 и 2A6 уже были в боях, где получали повреждения.

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Российские пропагандисты широко показывают все случаи уничтожения или повреждения западных танков и БМП. Часто они показывают те же кадры, но под другим ракурсом. В издании Forbes пишут, что ВСУ необратимо потеряли только три западных танка.

Польша взяла на себя вопрос ремонта немецких танков Leopard 2A4, которые были повреждены в ходе боевых действий. В зависимости от того, сколько танков сможет отремонтировать PGZ, зависит и количество потерь западных машин. Если поляки отремонтируют все поврежденные Leopard 2A4, то необратимые потери ВСУ танков именно западного производства составят 3 машины.

В издании отмечают, что это очень неплохие показатели, потому что всего Украине передали 95 танков. Низкий уровень потерь в основном объясняется живучестью западных машин. Обездвижить Leopard 2, Abrams M1 или Challenger 2 не сложно, но их трудно уничтожить.

Если поляки отремонтируют все поврежденные Leopard 2A4, то необратимые потери ВСУ танков именно западного производства составит 3 машины

Советские/российские танки взрываются как петарды, когда в них попадают снаряды. Проблема в том, что боеприпасы хранят под башней, что вызывает их детонацию. В западных машинах боеприпасы хранятся в специальных отсеках. Они имеют отделения с вентиляцией, куда может уйти взрывная волна.

Пока Украина имеет доступ к ремонтным мощностям партнеров, ее арсенал танков будет существовать. Тем более Польша и Германия достигли соглашения по ремонту украинских Leopard 2A4. Данные о потерях Leopard 2 журналисты взяли из проекта Oryx, которые ведут список потерь на основе фото и видео фиксаций.

Всего украинская армия получит около 240 танков Leopard 1A5, Leopard 2A4, Leopard 2A6, Stridsvagn 122, M1 Abrams и Challenger 2. Их будут ремонтировать сразу пять иностранных ремонтных центров, а Rheinmetall хочет ремонтировать танки прямо в Украине.

Напомним, 31 июля СМИ писали, что ремонт танков Leopard 2 хотят перенести в Украину.

26 июля СМИ сообщили, что в Украине начали модернизировать танки Leopard 2A4 .