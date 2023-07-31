"Просто вывести из строя": ремонт танков Leopard 2 хотят перенести в Украину, — СМИ

По информации журналистов, российским войскам удалось поразить два и вывести из строя пять современных немецких танков Leopard 2.

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Украина не обнародует данные относительно того, как продвигается контрнаступление, однако британский военный аналитик Шон Белл, ссылаясь на российские источники, допускает, что в первые несколько дней ВСУ потеряли значительное количество западных танков. Об этом сообщает Sky News.

Военный исследователь говорит, что опубликованная россиянами видеозапись, может служить подтверждением этому. ВСУ нужна тяжелая бронетехника для прорыва обороны российских войск, однако танки, например, относительно легко вывести из строя. Вместе с тем полностью их уничтожить сложно.

У российских танков есть инженерный дефект: боекомплект находится непосредственно под башней — и при попадании в эту зону башня отлетает.

Но у западных танков боеприпасы располагаются в защищенном специальном отсеке. Вместе с тем российским войскам удавалось поразить западные танки.

Союзники передали Украине 31 из своих самых современных танков — Leopard II. По сообщениям, два из них были уничтожены, а пять повреждены.

Из общего количества 250 танков западного образца, которые есть на вооружении ВСУ, были потеряны только три.

Поэтому главный вопрос — в том, как их быстро отремонтировать и вернуть на передовую.

Сейчас танки Leopard II для ремонта возвращают в Германию. Но в планах создать ремонтные объекты в Украине, чтобы ускорить процесс восстановления, ремонта и передислокации.

Это еще одно направление работы западной коалиции.

Напомним, что "Армия дронов" в течение недели уничтожила 87 единиц российской бронетехники. Об этом 31 июля сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Также сообщалось, что в Британии утилизировали свыше 40 танков Challenger 2, которые могла бы получить Украина.