"Просто вивести з ладу": ремонт танків Leopard 2 хочуть перенести в Україну, — ЗМІ

За інформацією журналістів, російським військам вдалося вразити два і вивести з ладу п'ять сучасних німецьких танків Leopard 2.

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Україна не оприлюднює дані щодо того, як просувається контрнаступ, проте британський військовий аналітик Шон Белл, посилаючись на російські джерела, припускає, що в перші кілька днів ЗСУ втратили значну кількість західних танків. Про це повідомляє Sky News.

Військовий дослідник каже, що опублікований росіянами відеозапис може слугувати підтвердженням цьому. ЗСУ потрібна важка бронетехніка для прориву оборони російських військ, однак танки, наприклад, відносно легко вивести з ладу. Водночас повністю їх знищити складно.

У російських танків є інженерний дефект: боєкомплект розміщений безпосередньо під баштою — і в разі влучання в цю зону башта відлітає.

Але у західних танків боєприпаси розташовуються в захищеному спеціальному відсіку. Водночас російським військам вдавалося вразити західні танки.

Союзники передали Україні 31 зі своїх найсучасніших танків — Leopard II. За повідомленнями, два з них було знищено, а п'ять пошкоджено.

Із загальної кількості 250 танків західного зразка, які є на озброєнні ЗСУ, було втрачено тільки три.

Тому головне питання — в тому, як їх швидко відремонтувати та повернути на передову. Зараз танки Leopard II для ремонту повертають до Німеччини. Але в планах створити ремонтні об'єкти в Україні, щоб прискорити процес відновлення, ремонту та передислокації.

Це ще один напрямок роботи західної коаліції.

Нагадаємо, що "Армія дронів" протягом тижня знищила 87 одиниць російської бронетехніки. Про це 31 липня повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.

Також повідомлялося, що в Британії утилізували понад 40 танків Challenger 2, які могла б отримати Україна.