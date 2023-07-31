Британія утилізувала понад 40 танків Challenger 2, які б могла передати Україні, – Times

Між 2010 і 2014 роками уряд утилізував 43 машини, які зараз були б дуже доречними для української армії. Велика Британія вважала, що великі війни вже в минулому, тому скорочувала армію і техніку.

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Міністерство оборони Великої Британії утилізувало 43 танки Challenger 2, які потенційно могли б передати Україні. Про це повідомляє газета The Times.

У Британії утилізували 43 танки Challenger 2, на що пішло близько 4 млн фунтів платників податків. Танки визнали такими, що не підлягають ремонтним роботам. Через це виникає побоювання щодо здатності британської армії боротися в тривалому конфлікті після багатьох років скорочення оборони. Згідно з планами уряду, планується скоротити армію до 73 тисяч бійців, що є найменшою кількістю з часів Наполеонівської війни.

Варто зазначити, що списання 43 Challenger 2 відбулося в період між 2010 і 2014 роками. Якби цього не зробили, то зараз їх можна було б направити Україні, пишуть журналісти. Генерал-майор Чарльз Коллінз, помічник начальника Генштабу, ще в березні заявляв, що треба мати "стратегічну скромність", щоб визнати, що Велика Британія не здатна більше самостійно діяти у великих конфліктах.

Аналітик Джастін Крамп і екскомандир танка Challenger 2 заявив, що причиною того, що танки були утилізовані, а не збережені, частково було те, що зберігання у Великій Британії було дорогим і що на той час великі наземні війни в Європі просто вважалися справою минулого.

Війна в Україні розвіяла міф про те, що масштабні війни вже в минулому. Британський уряд у межах Стратегічного огляду оборони та безпеки 2010 року вирішив скоротити армію на 40%, частиною цього була утилізація десятків танків. Повномасштабна війна не повпливала на плани скорочення танків. Тепер їх буде 148, і їх усі модернізують до рівня Challenger 3. Також 75 танків відправлять на довгострокове зберігання. Голова спеціального комітету з питань оборони Тобіас Еллвуд вважає, що ці 75 танків треба відправити Україні. Але з 75 машин лише 44 можуть бути придатними до експлуатації.

Також у виданні порівнюють втрати РФ за 18 місяців повномасштабного вторгнення — понад 2100 танків. Водночас на все Сполучене Королівство було 386 Challenger 2.

Нагадаємо, 22 липня десантники ЗСУ показали можливості британських танків Challenger 2.

19 липня у звіті Міноборони Британії повідомили про наміри модернізувати Challenger 2 після вивчення російських трофеїв.