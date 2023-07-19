Британські танки Challegner 2 додатково модернізують після вивчення трофеїв ЗС РФ

Україна передає російські трофеї британським дослідникам. Після вивчення загроз у Лабораторії оборонної науки й технологій створять додатковий захист для Challenger 2.

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Днями стало відомо, що Велика Британія отримує з України зразки трофейного російського озброєння для вивчення. У звіті Міноборони країни повідомили, що танк Challenger 2 отримає модифікації для захисту від загроз РФ. Про це йдеться у звіті Defence Command Paper.

Британський уряд передав значну кількість озброєння та боєприпасів Україні. Отриманий досвід використання техніки в ЗСУ вивчається, щоб надалі покращити інноваційність техніки. Зокрема аналітики досліджують, як маскування MLRS впливає на її виживаність на полі бою.

Окрему увагу у Великобританії приділять захисту Challenger 2.

"Використовуючи свій широкий досвід у сфері матеріалів, Dstl (Лабораторія оборонної науки й технологій) розробила індивідуальні та легкодоступні рішення із захисту для основних бойових танків Challenger 2, щоб забезпечити додатковий захист від специфічних російських загроз", — ідеться в документі.

У виданні The War Zone додають, що наразі невідомо, що саме зміниться в британській машині. Але очевидно, що Британія використовуватиме набутий досвід української армії під час бойових дій проти ЗС РФ.

Нагадаємо, 18 липня ЗМІ писали, що Велика Британія досліджує трофейну російську техніку, щоб знати її можливості і як від неї краще захищатися.

16 липня росЗМІ писали, що Путін хоче відтворити захоплені західні технології за зворотним інжинірингом.