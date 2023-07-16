"Зворотний інжиніринг": Путін хоче відтворити захоплені західні технології (відео)

Російські інженери хочуть відновити трофейні західні озброєння. За словами голови Кремля, у РФ теж є сучасна техніка, а танк Т-90 "Прорив" — нібито найкращий у світі.

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У РФ пообіцяли піддати зворотному інжинірингу технології, захоплені російськими військами в Україні. Таку заяву зробив голова Кремля Володимир Путін в ефірі російського телебачення, передають "Известия".

За словами президента країни-агресора, якщо є можливість зазирнути всередину і подивитися, чи є щось, що у РФ могли б самі застосувати — тоді чому б і ні?

Трофейна західна техніка, пояснив Путін, має стати предметом вивчення фахівців із РФ.

"Є такий вислів, як "зворотний інжиніринг". Ну подивимося, адже сучасна техніка, вона і є сучасна", — сказав Путін, додавши, що у РФ є сучасна техніка, але і противник її виробляє.

Не згадувалося, які саме технології цікавлять РФ. Водночас Путін також назвав російський танк Т-90М "Прорив" основним конкурентом американського Abrams M1 і найкращим у світі.

Путін назвав Т-90 "найкращим танком у світі без жодного перебільшення", а потім додав: "Але противник також виробляє сучасну техніку".

Нагадаємо, що за даними німецького видання Frankfurter Allgemeine Zeitung, РФ продовжує імпортувати західні комплектуючі для ракет в обхід санкцій. Йдеться про постачання електроніки для ракет: "Кинджал", "Іскандер", Х-101 тощо.

Також повідомлялося, що в Повітряних силах розповіли, чому ракети не збивають до того, як вони прилетять до міст. За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, в околицях столиці використовуються різні системи ППО, а також і мобільні вогневі групи, які присутні практично по всій Україні.