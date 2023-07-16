"Обратный инжиниринг": Путин хочет воссоздать захваченные западные технологии (видео)

Российские инженеры хотят восстановить трофейные западные вооружения. По словам главы Кремля, у РФ тоже есть современная техника, а танк Т-90 "Прорыв" — якобы лучший в мире.

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В РФ пообещали подвергнуть обратному инжинирингу технологии, захваченные российскими войсками в Украине. Такое заявление сделал глава Кремля Владимир Путин в эфире российского телевидения, передают "Известия".

По словам президента страны-агрессора, если есть возможность заглянуть внутрь и посмотреть, есть ли что-то, что в РФ могли бы сами применить — тогда почему бы и нет?

Трофейная западная техника, объяснил Путин, должна стать предметом изучения специалистов из РФ.

"Есть такое выражение, как "обратный инжиниринг". Ну посмотрим, ведь современная техника, она и есть современная", — сказал Путин, добавив, что у РФ есть современная техника, но и противник ее производит.

Не упоминалось, какие именно технологии интересуют РФ. Вместе с тем Путин также назвал российский танк Т-90М "Прорыв" основным конкурентом американского Abrams M1 и лучшим в мире.

Путин — про "обратный инжиниринг"

Путин назвал Т-90 "лучшим танком в мире без всякого преувеличения", а затем добавил: "Но противник также производит современную технику".

Напомним, что по данным немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, РФ продолжает импортировать западные комплектующие для ракет в обход санкций. Речь о поставках электроники для ракет: "Кинжал", "Искандер", Х-101 и др.

Также сообщалось, что в Воздушных силах рассказали, почему ракеты не сбивают до того, как они прилетят к городам. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, в окрестностях столицы используются разные системы ПВО. Используются и мобильные огневые группы, которые присутствуют практически по всей Украине.