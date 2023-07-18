Вивчають можливості: Велика Британія досліджує трофейну російську техніку, – Sky News

Командувач британської армії заявив, що їм дуже важливо залишатись в клубі країн, які отримують російські зразки озброєння, щоб знати їхні характеристики, та як від них краще захиститись.

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Велика Британія вивчає зразки російського озброєння, щоб детально вивчити його можливості. Про це 18 липня повідомив Sky News.

Трофейна російська техніка, яку захоплюють ЗСУ, передають на вивчення Великій Британії. Командувач Збройних сил Сполученого Королівства адмірал сер Тоні Радакін заявив, що війна в Україні стала тривожним дзвінком для війська. Тому необхідно знати російські технології.

Міністр оборони Бен Уоллес вже казав, що війна в Україні є "бойовою лабораторією" для ЗСУ та союзників, які можуть експериментувати з новою зброєю та технологіями.

"Війна в Україні стала дзвінком для нас, щоб ми були швидшими з нашими придбаннями, були сміливішими з комплектом, який ми представляємо, особливо коли ми перебуваємо в технологічних перегонах. Бути більш агресивними щодо того, як ми дбаємо про власну націю та зміцнювати нашу стійкість", — заявив Радакін.

Він зазначив, що в британській армії є фахівці, які розбирають російську техніку для вивчення. Це допомагає зрозуміти, як працює техніка, що треба для її здолання та як від неї захиститись. За словами адмірала, дуже важливо, щоб Велика Британія залишалась серед числа країн, які отримують зразки озброєння РФ.

Нагадаємо, 13 квітня у США помітили трофейний танк Т-90А, який захопили ЗСУ в окупантів під Купʼянськом.

9 липня ЗСУ вдарили по позиціях окупантів трофейною системою ТОС-1А "Солнцепек".