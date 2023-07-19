Британские танки Challegner 2 дополнительно модернизируют после изучения трофеев ВС РФ

Украина передает российские трофеи британским исследователям. После изучения угроз в Лаборатории оборонной науки и технологий создадут дополнительную защиту для Challenger 2.

Related video

На днях стало известно, что Великобритания получает из Украины образцы трофейного российского вооружения для изучения. В отчете Минобороны страны сообщили, что танк Challenger 2 получит модификации для защиты от угроз РФ. Об этом говорится в отчете Defence Command Paper.

Британское правительство передало значительное количество вооружения и боеприпасов Украине. Полученный опыт использования техники в ВСУ изучается, чтобы в дальнейшем улучшить инновационность техники. В частности аналитики исследуют, как маскировка MLRS влияет на ее выживаемость на поле боя.

Отдельного внимания в Великобритании уделят защите Challenger 2.

"Использование своего широкого опыта в сфере материалов Dstl (Лаборатория оборонной науки и технологий) разработала индивидуальные и легкодоступные решения по защите для основных боевых танков Challenger 2, чтобы обеспечить дополнительную защиту от специфических российских угроз", — говорится в документе.

В издании The War Zone добавляют, что пока неизвестно, что именно изменится в британской машине. Но очевидно, что Великобритания будет использовать приобретенный опыт украинской армии во время боевых действий против ВС РФ.

Напомним, 18 июля СМИ писали, что Великобритания исследует трофейную российскую технику, чтобы знать ее возможности, и как от нее лучше защищаться.

16 июля росСМИ писали, что Путин хочет воссоздать захваченные западные технологии по обратному инжинирингу.