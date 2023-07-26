Украина начала модернизировать Leopard 2А4, — Defence Express (видео)

На танки Leopard 2А4, как заявил военный эксперт Олег Катков, могут устанавливать лучшие образцы динамической защиты украинского производства.

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Украина начала модернизировать западные образцы бронетехники, в частности танки Leopard 2А4. Об этом сообщил главный редактор специализированного издания Defence Express Олег Катков в эфире программы "Линия фронта".

Он отметил, что уже не является секретом установка динамической защиты на боевые машины иностранного производства. Неоднократно ее можно было увидеть на БМП M2 Bradley.

"Украина действительно начала модернизировать западные образцы бронетехники", — пояснил он.

Олег Катков отметил, что танк Leopard 2А4 также видели с динамической защитой. По его словам, могут устанавливать лучшие образцы украинского производства.

Танк немецкого производства, по мнению Каткова, нужно все равно модернизировать, поскольку у него нет современной защиты от кумулятивных боеприпасов. Сейчас модернизацией Leopard 2А4 занимаются в Греции. В этой стране также есть соответствующая техника, которая проходит изменения. Вариант усиленной защиты верхней полусферы он назвал довольно интересным, ведь позволяет защититься от дронов-камикадзе.

Россияне массово атакуют дронами западную технику

Оккупанты охотятся за немецкими танками Leopard-2 и американскими БМП Bradley, применяя против них беспилотники "Ланцет" и fpv-дроны. Аналитики DeepState. Больше всего российские военные пытаются повредить или уничтожить немецкие танки Leopard-2 и американскую боевую машину пехоты Bradley.

Также 25 июля украинский военный показал, что американская БМП M2A2 ODS-SA Bradley была серьезно повреждена во время боя. Технику эвакуировали. Также указано, что БМП выполнила задание и спасла экипаж.

Напомним, 24 июля Испания передала Украине новую партию оружия. Среди единиц — Leopard 2 и броневики М-113. Мадрид также направил в Киев машины скорой помощи, грузовики и различные виды боеприпасов.