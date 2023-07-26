Україна почала модернізувати Leopard 2А4, – Defence Express (відео)

На танки Leopard 2А4, як заявив військовий експерт Олег Катков, можуть встановлювати кращі зразки динамічного захисту українського виробництва.

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Україна почала модернізовувати західні зразки бронетехніки, зокрема танки Leopard 2А4. Про це повідомив головний редактор спеціалізованого видання Defence Express Олег Катков в ефірі програми "Лінія фронту".

Він зазначив, що вже не є секретом встановлення динамічного захисту на бойові машини іноземного виробництва. Неодноразово його можна було побачити на БМП M2 Bradley.

"Україна дійсно почала модернізувати західні зразки бронетехніки", – пояснив він.

Олег Катков зазначив, що танк Leopard 2А4 також бачили з динамічним захистом. З його слів, можуть встановлювати кращі зразки українського виробництва.

Танк німецького виробництва, на думку Каткова, потрібно все рівно модернізувати, оскільки у нього немає сучасного захисту від кумулятивних боєприпасів. Наразі модернізацією Leopard 2А4 займаються у Греції. У цій країні також є відповідна техніка, яка проходить зміни. Варіант посиленого захисту верхньої полу сфери він назвав доволі цікавим, адже дозволяє захистися від дронів-камікадзе.

Росіяни масово атакують дронами західну техніку

Окупанти полюють за німецькими танками Leopard-2 та американськими БМП Bradley, застосовуючи проти них безпілотники "Ланцет" і fpv-дрони. Аналітики DeepState. Найбільше російські військові намагаються пошкодити або знищити німецькі танки Leopard-2 й американську бойову машину піхоти Bradley.

Також 25 липня український військовий показав, що американську БМП M2A2 ODS-SA Bradley було серйозно пошкоджено під час бою. Техніку евакуювали. Також зазначено, що БМП виконала завдання та врятувала екіпаж.

Нагадаємо, 24 липня Іспанія передала Україні нову партію зброї. Серед одиниць – Leopard 2 і броньовики М-113. Мадрид також направив до Києва машини швидкої допомоги, вантажівки та різні види боєприпасів.