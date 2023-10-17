Замена "Абрамсам": армии США нужен новый боевой танк для возможного противостояния Китаю

Аналитики Научного совета армии рекомендуют создать танк 5-го поколения массой 55 тонн, оснастив его 130-мм орудием и гибридной электрической силовой установкой.

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Армия США имеет на вооружении два варианта танков — ОБТ M1A2 Abrams и недавно закупленные легкие танки M10 Booker оснащенной 105-мм основным орудием. Но эти машины будут неэффективны в вероятном столкновении с Китаем, поэтому американским сухопутным силам нужен танк пятого поколения (5GCV), который будет значительно легче нынешних образцов. К такому выводу пришли аналитики Научного совета армии США, передает интернет-ресурс Defensa.

В докладе военному руководству США эксперты рекомендуют не полагаться на действующие ОБТ в будущем противостоянии армии Китая, поскольку танки Abrams и Booker являются боевыми машинами, созданными на основе технологий многолетней давности, и против угроз, которые могут возникнуть в ходе боевых действий в 2040-х годах они будут неэффективны.

"Достижения в области защиты, мобильности, летальности и командно-административного управления будут недостаточны для доминирования над любым противником, с которым может столкнуться армия США, в том числе и над Китаем", — подчеркнули эксперты.

Американский танк M10 Booker

Машина нового поколения

Для оптимального разрешения вопроса среднесрочного противостояния армии США потребуется новая модель боевого танка. Военные делают ставку на создании машины 5GCV, которая будет значительно легче, чем 78-тонные Abrams последних версий.

В материале отмечается, что при создании нового танка нужно сделать ставку на мобильности, облегчив машину до не более 50 тонн. Основным вооружением должна быть крупнокалиберная пушка, а также возможность стрельбы сверхзвуковыми противотанковыми ракетами, которые должны обладать огромной разрушительной силой.

Важно, чтобы будущий танк был создан в пилотном и беспилотном варианте которые будут выполнять задачи в рамках единой кооперативной сети.

Американский танк M1A1 Abrams

В качестве кандидата на новый танк может выступить модель М1, облегченная до 55 тонн и оснащенная 130-мм орудием.

"Танк с меньшей численностью экипажа, гибридной электрической силовой установкой, активной защитой и другими усовершенствованиями позволит США справиться с возможной конфронтацией с Китаем", — подытожили эксперты.

Важно

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Ранее сообщалось, что в российском информационном сегменте появилась так называемая инструкция по использованию потенциальных уязвимостей американских танков Abrams. В рекомендациях выделялось несколько основных тактических приемов — один из них предполагает поражение систем наведения и главного орудия танка.