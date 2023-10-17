"Салют в честь трудовых достижений": в ОВА рассказали, куда произошел "прилет" в Луганске

Этой весной оккупанты начали хвастаться успехами в модернизации авиадвигателей на Луганском авиазаводе, в июне набрали туда рабочих, а в конце сентября этого года похвастались наращиванием производства на предприятии на 20%.

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Во временно оккупированном Луганске утром, 17 октября, прогремели взрывы. Были уничтожены российские вертолеты и оборудование — детонировало до 11 утра. Подробности атаки рассказал председатель Луганской ОГА Артем Лысогор.

"Вражеская техника дислоцировалась на Луганском авиационном ремонтном заводе и на аэродроме бывшего Луганского высшего авиационного училища военных штурманов, так называемого ВВАУШ. Российские вертолеты Ми-24, Ми-28 и Ка-52 активно используются россиянами в Луганской области при обстрелах населенных пунктов вблизи линии соприкосновения", — написал Артем Лысогор.

Он отметил, что в советские времена авиаремонтный завод в Луганске одним из первых овладел технологиями ремонта и модернизации двигателей. Этой весной оккупанты начали хвастаться успехами в этой области, а в конце сентября этого года пропагандистские СМИ хвастались наращиванием производства на заводе на 20%, а в июне туда набрали рабочих.

"Они даже переоборудовали для собственных нужд музей авиационной техники, который располагался на территории завода. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные недавно. Может, хотели спрятаться среди экспонатов? Как закономерный результат, жители области смогли сегодня видеть и слышать праздничный салют в честь высоких трудовых достижений оккупантов Луганска", — отметил Лысогор.

Всего сегодня на аэродроме в Бердянске и на авиазаводе в Луганске было уничтожено:.

9 вертолетов различных модификаций;

специальная техника, которая находилась на аэродромах;

пусковая установка ПВО;

склад боеприпасов;

повреждены взлетные полосы аэродромов.

Потери в живой силе противника составляют десятки погибшими и ранеными. Тела до сих пор достают из-под завалов.

Напомним, что в Силах специальных операций ВСУ заявили об уничтожении девяти вертолетов ВС РФ во время ракетных ударов по захваченным аэродромам в оккупированных Бердянске и Луганске.

Ранее сообщалось, что впервые об уничтожении вертолетов заявили в Центре стратегических коммуникаций ВСУ утром 17 октября. Чуть позже в Генштабе ВСУ подтвердили эту информацию и уточнили, что было уничтожено два вертолета.