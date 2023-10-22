Цель насилия в Израиле: Почему ХАМАС сменил тактику террора против мирных жителей

Почему ХАМАС решил изменить свой статус-кво? Возможные варианты ответа включают: желание помешать нормализации отношений между арабскими государствами и Израилем, особенно переговорам при посредничестве США с участием Саудовской Аравии; использовать деприоритизацию ближневосточной политики США в пользу Китая и России; бросить вызов нынешнему правому правительству Израиля и его политике.

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Атака, предпринятая 7 октября ХАМАС и другими группировками, включая палестинский "Исламский джихад", была беспрецедентной по своему характеру и масштабам, о чем свидетельствуют новостные сообщения за прошедшие дни. По данным на пятницу, число погибших с израильской стороны в результате первой атаки превысило 1300 человек, еще тысячи получили ранения. По оценкам, ХАМАС и палестинский "Исламский джихад" похитили более сотни израильтян, в основном гражданских лиц, и перевезли их на прибрежную территорию. В ответ Израиль нанес по Газе авиаудары, число жертв которых достигло 2750 человек.

Фокус перевел статью Девора Марголин о том, как боевики ХАМАС резко изменили стратегию против Израиля.

Нападение под руководством ХАМАС, ставшее масштабным провалом разведки Израиля, не только было хорошо спланировано (и выполнено), но и представляет собой серьезное изменение в стратегии ХАМАС с момента установления контроля над Газой в 2007 году. Построенный на насилии, ХАМАС провозгласил в своем уставе 1988 года, что "палестинский вопрос не может быть решен иначе как путем джихада". Однако в течение последних 16 лет ХАМАС стремился представить себя международному сообществу как легитимное политическое образование. Не прекращая пропагандировать насилие во имя джихада, он в то же время заручился поддержкой населения, оказывая социальные услуги и осуществляя управление в Газе, а также реализовал хорошо продуманную коммуникационную стратегию, в рамках которой освещались как его внутреннее управление, так и внешняя политика.

Схема лидеров и финансирования боевиков ХАМАС

Исторически сложилось так, что жертвами своих террористических атак ХАМАСа, как правило, выбирает взрослых, которых считает законной целью. Хотя в ходе ракетных обстрелов и взрывов, совершаемых террористами-смертниками, ХАМАС также неизбирательно ранит и убивает мирное население, он рассматривает эти жертвы как побочный ущерб. Однако в этот раз все было иначе. Решение группировки в минувшие выходные открыто атаковать уязвимые группы населения, такие как дети и пожилые люди, по-видимому, является серьезным поворотом в стратегии ХАМАСа.

Этот поворот будет иметь далеко идущие последствия. Атака свидетельствует о том, что любые иллюзии относительно легитимности ХАМАСа были разрушены. При этом, несмотря на то, что из-за неприглядности своих действий группировка может на первых порах потерять поддержку населения, эта атака может сыграть на руку ХАМАСу — усилить горизонтальную эскалацию против Израиля и привлечь на свою сторону других.

Кто такие ХАМАС?

В уставе ХАМАСа, принятом в 1988 году, эта группировка объявлена "одним из крыльев "Братьев-мусульман" в Палестине", а также названа "выдающимся палестинским движением". Сегодня это единственная связанная с "Братьями" группировка, которая не осудила насилие. Как группа, вдохновленная "Братьями-мусульманами", ХАМАС считает, что для завоевания власти и авторитета необходимо использовать существующие политические институты, одновременно создавая инфраструктуру социальных услуг и проводя пропагандистскую работу для получения поддержки населения. Именно этот подход впоследствии помог группировке принять участие в палестинских выборах и победить на них.

При этом насилие всегда было движущей силой группировки и ее целей. Как гласит Статья 12 устава ХАМАС 1988 года:

"Национализм с точки зрения Исламского движения сопротивления является частью религиозного вероучения. Ничто в национализме не является более значимым и глубоким, чем ситуация, когда враг ступает на мусульманскую землю. Сопротивление и подавление врага становится личным долгом каждого мусульманина, будь то мужчина или женщина. Женщина может выйти на борьбу с врагом без разрешения мужа, как и раб — без разрешения хозяина".

Формулировка ХАМАСа, по-видимому, является реверансом в сторону печально известной фетвы Абдаллы Аззама об индивидуальном долге джихада. Аззам, член палестинского движения "Братья-мусульмане", впоследствии вдохновил такие организации как "Аль-Каида" и "Исламское государство", причем обе группировки используют схожие формулировки для оправдания насилия.

С момента своего создания военное крыло ХАМАСа проводит военизированные операции, направленные как против гражданского населения, так и против военных

С момента своего создания военное крыло ХАМАСа проводит военизированные операции, направленные как против гражданского населения, так и против военных. В частности, во время первой и второй интифад в Израиле прошла целая волна взрывов смертников — мужчин, а затем и женщин, включая два взрыва автобусов в Иерусалиме в 1996 году, в результате которых погибли 45 человек, и теракт в гостинице Нетании в 2002 году, в котором погибли 30 человек. В прошлом группировка также брала в заложники в Газе взрослых мужчин, в том числе Гилада Шалита, который был обменян на около тысячи заключенных израильских тюрем после пяти лет пребывания в плену.

Несмотря на это, политическое крыло группировки на протяжении десятилетий пытается представить себя в качестве легитимного политического образования, активно участвующего в управлении страной и проводящего четкую внешнюю политику. Это особенно актуально после того, как в 2007 году ХАМАС захватил Сектор Газа после победы на выборах, а также последующего конфликта с ФАТХ, контролирующим Западный берег реки Иордан. С момента установления контроля над Сектором Газа группировка стремилась представить себя в качестве легитимного политического игрока и представителя палестинцев в Газе. Для взаимодействия с общественностью группировка даже завела аккаунты в социальных сетях, включая официальный аккаунт в Twitter, в котором в 2015 году было написано: "ХАМАС уважает права человека, это часть нашей идеологии и догмы".

В 2007 году ХАМАС захватил сектор Газа после победы на выборах

Об этом свидетельствует и смена риторики в "Документе общих принципов и политики", опубликованном в мае 2017 году, в котором ХАМАС отказался от ссылок на свои "братские" корни и представил себя как более "центристскую" альтернативу таким глобальным джихадистским организациям как "Исламское государство" и светским националистическим группировкам вроде Организации освобождения Палестины. Напомнив своим сторонникам, что "сопротивление и джихад за освобождение Палестины останутся законным правом, долгом и честью для всех сыновей и дочерей нашего народа и нашей уммы", группировка, тем не менее, подчеркнула, что верит в "управление отношениями с Палестиной на основе плюрализма, демократии, национального партнерства, принятия другого и диалога" и впервые признала возможность создания палестинского государства в границах, существовавших в 1967 году.

Изменение ХАМАСе

Явные целенаправленные убийства и похищения мирных жителей, начавшиеся 7 октября, которые, по мнению министра обороны США Ллойда Остина, "хуже, чем ИГИЛ", противоречат сформулированной пересмотренной политической стратегии ХАМАСа. Такое несоответствие может отражать продолжающуюся борьбу между военным руководством, базирующимся в Газе, которое руководило атакой, и политическим руководством, возглавляемым катарцем Исмаилом Ханией, который наблюдал за атакой по телевизору. Эта нестыковка также указывает на глубокое непонимание Западом сути группировки и ее целей.

В течение многих лет ХАМАС проводил атаки против мирного населения, но в основном это были нападения на взрослых, которых группировка рассматривает как законные цели в силу израильских законов о призыве в армию. Для ХАМАСа все взрослые израильтяне являются военными целями. Кроме того, ХАМАС наносит неизбирательные удары по гражданскому населению путем ракетных обстрелов или взрывов, совершаемых террористами-смертниками, при этом они рассматривают жертвы среди гражданского населения как сопутствующий ущерб. Однако, перейдя к политическому управлению, группировка стремилась представить себя как новую структуру, менее ориентированную на насилие. Проводя научное исследование, посвященное изучению аккаунта группировки в Twitter, автор этой статьи обнаружила, что в период с 2015 по 2018 год группировка в основном писала о своем внутреннем управлении и внешней политике, уделяя меньше всего внимания "сопротивлению".

Недавняя операция перечеркивает все претензии ХАМАСа на легитимность как политического актора. За 35 лет существования группировки она никогда не проводила операций такого масштаба и не выбирала в качестве мишени уязвимые группы населения, такие как дети или пожилые люди. Более того, захват детей и пожилых заложников в Газе — это первый случай для группировки, которая до сих пор брала в заложники только мужчин старше 18 лет. Снимки из Газы свидетельствуют о жестоком обращении со многими заключенными, а недавние заявления "Бригад Аль-Кассама", военного крыла ХАМАСа, говорят о возможности внесудебных расправ над мирными жителями в ответ на израильские авиаудары, что в очередной раз противоречит попыткам ХАМАСа добиться легитимности.

За 35 лет существования ХАМАС никогда не проводил операций такого масштаба и не выбирал в качестве мишени уязвимые группы населения, такие как дети или пожилые люди Фото: Getty

Возникает вопрос, почему ХАМАС решил изменить свой статус-кво? Возможные варианты ответа включают:

желание помешать нормализации отношений между арабскими государствами и Израилем, особенно переговорам при посредничестве США с участием Саудовской Аравии;

использовать деприоритизацию ближневосточной политики США в пользу Китая и России;

бросить вызов нынешнему правому правительству Израиля и его политике.

Согласно сообщениям, Иран и его марионеточная ливанская организация "Хезболла", похоже, помогли организовать или, по крайней мере, поддерживают операцию под руководством ХАМАСа, что указывает на возможность открытия второго и третьего фронтов в ближайшие недели. Напряженность на ливано-израильской границе уже закипает. Иран осознает, что он оказывается во все большей изоляции на фоне Авраамских соглашений, где США добиваются нормализации отношений между арабскими государствами и Израилем, и при этом Соединенные Штаты лишают регион приоритетности в своей внешней политике. Таким образом, Иран воспользовался возможностью реализовать стратегию дестабилизации.

Хотя роль Ирана пока не подтверждена, после первой атаки всплыл видеоролик "Бригад Аль-Кассама" от 2014 года, в котором Иран благодарят за предоставление оружия, денег и оборудования. ХАМАС, признавая очевидную поддержку со стороны Ирана, в то же время подчеркивает, что нападения в минувшие выходные были в первую очередь инициативой местных жителей, а официальный представитель ХАМАС Махмуд Мирдави вновь заявил, что группировка планировала нападения самостоятельно: "Это решение палестинцев и ХАМАСа".

Иран и его марионеточная ливанская организация "Хезболла", похоже, помогли организовать или по крайней мере поддерживают операцию под руководством ХАМАСа

Теракты под руководством ХАМАСа могли способствовать достижению и долгосрочной, более широкой цели этой группировки: мобилизации ее союзников против Израиля. Задуманная таким образом, чтобы спровоцировать "непропорциональный" ответ Израиля, который вызвал бы международное осуждение и затмил бы воспоминания о насилии, совершенном самим ХАМАСом, операция, по мнению ХАМАСа, могла привлечь на его сторону других. В заявлении Хании от 7 октября отмечается, что "борьба идет за землю Палестины, Иерусалим и мечеть Аль-Акса, это борьба всей "уммы" [мирового мусульманского сообщества]". Таким образом, ХАМАС надеется, что его союзники в мусульманском мире также присоединятся к этой борьбе.

ХАМАС прекрасно понимает, что в одиночку ему не победить Израиль, и знает о заявлениях Израиля, предвещающих кампанию по обезглавливанию руководства группировки. Поэтому стремится объединить других союзников в надежде добиться "горизонтальной эскалации". Такая эскалация может включать в себя потенциальную войну с "Хезболлой" на севере страны, восстания на Западном берегу, внутренний конфликт, разжигаемый арабскими гражданами Израиля, и нападения на израильские и еврейские объекты за рубежом. В ближайшие дни после теракта эти тенденции действительно проявились.

Более того, несмотря на несколько смягчившуюся в последние годы риторику, сопротивление остается одним из основных принципов ХАМАСа, который в обновленном документе 2017 года отмечает: "Сопротивление и джихад за освобождение Палестины останутся законным правом, долгом и честью для всех сыновей и дочерей нашего народа и нашей уммы". ХАМАС остается верен своей первоначальной цели — вести палестинский народ на насильственную борьбу с Израилем любыми средствами.

Своими недавними действиями ХАМАС дал понять всем, что прочный мир на Ближнем Востоке невозможен без решения израильско-палестинской проблемы. Группа также дала понять, что раскол между ХАМАСом и Палестинской автономией фактически исключает возможность достижения мира. "Газа — опора сопротивления", — провозгласил Хания в своей речи 7 октября, еще раз подтвердив свое мнение о том, что руководство Газы является истинным защитником палестинцев.

Хотя ситуация в регионе остается изменчивой, ХАМАС явно хотел продемонстрировать, что именно он, а не Палестинская администрация и не арабские правительства, нормализующие отношения с Израилем, является самым важным действующим лицом в решении этих вопросов в регионе.

Об авторе

Девора Марголин — научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики и адъюнкт-профессор Джорджтаунского университета.