Минус российская БМП: на фронте засветились фугасные ракеты для ПТРК "Стугна" (видео)

Ракету противотанкового комплекса применили против БМП противника в ходе штурмовых действий россиян — оператор точно навел боеприпас на цель, несмотря на визуальные помехи.

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Бойцы Госпогранслужбы результативно применили фугасные боеприпасы для ПТРК "Стугна" против российской техники в Харьковской области. 19 октября в сети появились кадры поражения вражеской БМП бойцами 15-го мобильного пограничного отряда штурмовой бригады "Сталевий Кордон" на Лимано-Купянском направлении.

Ракету противотанкового комплекса применили в ходе отражения вражеского штурма. Фугасная управляемая ракета точно поразила цель, несмотря на визуальные помехи, которые мешали оператору вести цель.

Обозреватели портала "Милитарный" отмечают, что ракеты с фугасной боевой частью для "Стугны" уже давно предлагаются украинским конструкторским бюро "ЛУЧ", но о заказах стало известно только в 2023 году.

"Вероятно, ракета была изготовлена ​​уже в ходе российского полномасштабного вторжения", — предположили обозреватели.

Что известно о фугасных боеприпасах для ПТРК

Производители заявляют, что фугасной боеголовкой оснащаются 130-мм ракеты РК-2ОФ и 152-мм РК-2М-ОФ. Оба боеприпаса также обладают бронебойными качествами.

Дальность полета РК-2ОФ составляет 5000 метров, при этом ракета пробивает до 60 мм брони и образует более 600 осколков. Более мощные 152-мм вариант способен поразить технику с броней в 120-мм, и при разрыве образует более 1000 осколков.

Такая разрушительная мощь сопоставима с действием 120-мм артиллерийской миной или со 155-мм снарядом, отметили эксперты.

Напомним, 8 августа Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил об увеличении количества производимых противотанковых ракетных комплексов "Стугна-П". По его словам, в июле текущего года украинские оружейники выпустили в 4 раза больше ПТРК, чем в январе.