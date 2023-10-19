Бои за Бахмут: в 3 ОШБр показали, как ликвидировали российских штурмовиков (видео)

Перед точными ударами по живой силе врага украинские бойцы применили дымовую гранату, которая служила ориентиром для пехоты и ударных дронов.

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Бойцы РУП "Шершень" второго штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины показали уничтожение личного состава Вооруженных сил Российской Федерации под Бахмутом Донецкой области. Видео опубликовали в пресс-службе бригады в Telegram.

Украинские военные поражали российскую штурмовую группу с помощью сбросов с беспилотного летательного аппарата.

"Дымовой гранатой замечаем ориентир для своей пехоты и ударных дронов", — говорилось в сообщении.

В бригаде отметили, что украинские штурмовики таким образом определили сектор огня и дистанцию до вражеской цели для ее дальнейшего уничтожения.

В ролике видно, как бойцы нашли живую силу врага в лесополосе с помощью беспилотника. Далее они бросили дымовую гранату, которая служила ориентиром для последующих атак. После чего украинские штурмовики сбросили несколько боеприпасов по живой силе оккупантов.

Напомним, в течение 2-5 октября на Лимано-Купянском направлении военные 88-го отдельного батальона 106-й отдельной бригады Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины во взаимодействии с 66-й отдельной механизированной бригадой имени князя Мстислава Храброго уничтожили 28 единиц бронетехники Вооруженных сил Российской Федерации. В частности, было поражено по меньшей мере шесть российских танков.

15 октября стало известно, что украинские военные уничтожили российскую реактивную систему залпового огня "Ураган". Вражеское вооружение ВСУ заметили в лесополосе с помощью беспилотника. В Генштабе рассказали, что в течение 14 октября было ликвидировано около 880 оккупантов и поражено более ста единиц военной техники ВС РФ.