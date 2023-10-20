ВСУ нанесли ракетный удар по зданию сельсовета в Вербовом на Запорожье, — оккупанты

Коллаборант Рогов отметил, что здание восстановлению не подлежит. В комментариях пользователи сообщают, что в сельсовете оккупанты хранили оружие.

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В Запорожье в селе Вербово Пологовского района прогремел мощный взрыв. Ракета Сил обороны попала в здание сельской администрации. Об этом 20 октября сообщил представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"ВСУ нанесли ракетный удар по селу Вербово Пологовского района Запорожской области. Снаряд попал в здание администрации Вербовского сельского совета. Здание восстановлению не подлежит", — написал он.

Колаборант отметил, что в результате ракетного удара жертв и пострадавших нет. Больше подробностей относительно попадания он не сообщил.

В комментариях под его сообщением сторонники Украины сообщили, что в сельской администрации оккупанты обустроили склад БК, и там находился также и личный состав ВС РФ.

Напомним, что Генеральный штаб и другие украинские военные источники сообщили, что ВСУ добились успеха к югу от Роботино и к юго-западу от Вербового, продвигаясь на 400 метров в неопределенном участке западного фронта Запорожья.

Ранее сообщалось, что западные СМИ писали о том, что осенние дожди и зимние холода будут влиять на контрнаступление ВСУ, поскольку продвижение украинских сил будет сильно замедлено.