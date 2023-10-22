Оккупанты мешают, но ВСУ налаживают снабжение на левом берегу в Крынках, — ISW (карта)

По данным аналитиков, российские источники признают, что Украина сохраняет позиции в Крынках. Но обсуждают масштабы утраченных территорий.

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Российские войска пытаются помешать ВСУ обеспечить снабжением и укрепить отвоеванные позиции на левобережье Днепра в Херсонской области. Об этом пишет "Институт изучения войны" (ISW) в сводке от 8 октября.

BBC 21 октября сообщила, что в Силах обороны, участвовавших в наземных операциях на левом берегу, уточнили, что ведут борьбу за полный контроль над селом Крынки (30 км от Херсона).

Российские источники, в свою очередь, утверждали, что Украина сохраняет позиции в Крынках, но у них были разногласия относительно масштабов удерживаемых Украиной позиций.

По данным одного из так называемых военкоров, украинские войска продвинулись почти на два километра к югу от населенного пункта. Еще один источник отметил, что что под контролем ВСУ все Крынки.

Другие заявили, что россияне вытеснили украинскую ДРГ с позиций на южной окраине упомянутого села.

Российские источники сообщают, что обстреливают украинские позиции в районе Антоновского моста (7 км от Херсона).

По данным еще одного военкора, имели место боестолкновения в районе сел Крынки и Песчановка (12 км от Херсона). Вместе с тем основная часть российских "военкоров" отмечала, что ВС РФ большей частью применяют авиацию и артиллерию, пытаясь выбить украинские силы с позиций на левобережье Днепра.

Ряд российских источников сообщает, что украинские силы эвакуируют раненых и заводят новые силы и технику через Днепр, чтобы поддержать свою группировку на левом берегу.

Силы обороны пытаются упрочить свое присутствие на левобережье после того, как провели необычно масштабные операции в ночь на 17-18 октября, что указало на то, что ВСУ удалось должным образом наладить снабжение и подкрепление групп, которые участвуют в этих операциях. Хотя авиация ВС РФ и увеличила активность вдоль Днепра.

Напомним, что в ВСУ рассказали о боях на Авдеевском направлении. Полковник Александр Штупун рассказал, что ВС РФ провели один ракетный удар, а также 24 авиаудара в течение суток. Большей частью такая активность направлена на Авдеевку. Основная часть ударов — с применением крылатых авиабомб.

Также сообщалось, что аналитики назвали события под Авдеевкой днем "крупнейшей российской катастрофы". Раду Хоссу, отслеживающий данные о войне в Украине, считает, что после Авдеевки в рядах оккупантов начнутся бунты.