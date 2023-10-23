У ВСУ остается только две недели на прорыв, но зимний сюрприз возможен, — аналитик

Освобождение территорий зимой все еще возможно, поскольку бронетехника Украины сможет перемещаться не только по дорогам, но и по открытой местности.

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У Украины остается только несколько недель, чтобы добиться нового продвижения до наступления осенней распутицы, пока почва все еще устойчивая для бронетехники. Без значительного прогресса внимание мировой общественности будет приковано к событиям в Секторе Газа, а не к Украине. Это отмечает британский военный аналитик Майкл Кларк, сообщает Sky News.

По его словам, Украина продолжит военную кампанию и истощает российские силы за линией фронта, и прорыв зимой все еще возможен, поскольку бронетехника может перемещаться не только по дорогам, но и по открытой местности.

Но украинским силам, вероятно, в скором времени понадобится пауза для ротации и перевооружения некоторых ключевых подразделений в качестве подготовки к следующему этапу.

Понадобится еще больше боеприпасов разного калибра и ракет для ведения операций в следующем году.

Не сумев добиться значительных прорывов летом, Украина, возможно, готовит для россиян сюрприз зимой, хотя бы для того, чтобы убедить западных партнеров и поставщиков вооружений в том, что ВСУ способны отбросить российские войска с большей части или же со всей оккупированной территории.

Кларк считает, что ближайшие месяцы для Киева будут тяжелыми и в политическом, и в военном отношении.

Напомним, что, по информации ГУР, проведение скрытой мобилизации в РФ представляется проблематичным для кремлевского руководства.

Также сообщалось, что накануне, 22 октября, несмотря на противодействие оккупантов, ВСУ налаживают снабжение на левом берегу в Крынках.