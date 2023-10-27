"Довольно часто": российские ДРГ пытаются проникнуть на территорию Украины, – ГПСУ

По словам спикера ведомства Андрея Демченко, ДРГ могут быть разными – от небольших групп до 10 человек. Спектр задач тоже отличается: от проведения диверсий до разоблачения позиций ВСУ с целью последующих атак и обстрелов.

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Диверсионно-разведывательные группы из России систематически стремятся проникнуть через украинскую границу, но пограничные подразделения Сил обороны быстро предотвращают такие попытки. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Он сообщил, что недавно наибольшее проявление активности со стороны российских граждан замечено в направлении Сумской области.

"Довольно часто диверсанты пытаются зайти на территорию Украины, однако по территории нашего государства они много пройти не могут. Наши воины их обнаруживают, сразу открывают огонь. И в дальнейшем такие группы отходят за линию госграницы", — сказал Демченко.

Согласно его заявлению, в эти районы незамедлительно направляются украинские противодиверсионные группы, а также привлекаются минометы и артиллерия для действий против потенциальных угроз со стороны противника.

Как пояснил Демченко, ДРГ могут иметь различный состав — от небольших групп до 10 человек. Их спектр задач также разнообразен: начиная от проведения диверсий до выявления позиций Вооруженных Сил Украины с целью последующих атак и артиллерийских обстрелов.

Напомним, что российская диверсионная группа ночью 12 октября пыталась прорваться через границу в Сумской области и едва не была полностью уничтожена.

Оккупанты, как заявили 23 сентября участники подполья, планируют диверсии на границе с Сумской и Харьковской областями. Рота 2 бойцов специального назначения ГУ ГШ российских войск прибыла в район российского города Грайворона (Белгородская область). Им командование приказало тренироваться в приграничных районах Украины.

Больше всего обстрелов российских войск в сентябре фиксировали на Сумщине и Харьковщине, где в приграничных локациях в результате атак особенно страдают гражданские. Оккупанты регулярно небольшими группами пытаются пересекать границу в Сумской области. Диверсионно-разведывательные подразделения могут передавать соответствующие координаты относительно расположения различных объектов.