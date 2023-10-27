"Прощай, Gazelle": британские вертолеты в последний раз поднялись в небо после 50 лет службы

Универсальный, быстрый и маневренный вертолет за десятки лет службы был во всех родах войск британской армии. В последний рейс три вертолета Gazelle отправились в понедельник, 23 октября.

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Королевские Воздушные силы Великобритании отправили на пенсию вертолеты Gazelle, которые были в строю 49 лет. Об этом сообщает Forces Net.

23 октября прошла торжественная церемония вывода из эксплуатации вертолетов Gazelle из состава Королевских Воздушных сил. В течение 49 лет службы вертолет получил статус культового, он помогал всем родам войск в британской армии. Чтобы отправить вертолеты на пенсию, 5 полк армейской авиации совершил полет тремя вертолетами с авиабазы Олддергроув. Во время полета группа делала остановки на исторически важных местах службы Gazelle. Окончательным местом назначения стала авиабаза в Госпорте, Англия.

Gazelle был принят на вооружение 6 июля 1974 года. Сначала он производился французской компанией Sud Aviation, а впоследствии Aerospatiale. Основной целью в разработке было создать быструю и универсальную машину. Эксплуатация Gazelle доказала, что конструкторам удалось воплотить это в жизнь.

За десятилетия эксплуатации Gazelle были в Армейском воздушном флоте, Королевском флоте и Королевских воздушных силах. Вертолеты выполняли миссии в Германии, Гонконге, на Кипре, Боснии, Афганистане и ряде других стран.

Благодаря небольшим размерам и маневренности вертолеты Gazelle были идеальными для ведения армейской разведки. Для этого была создана модель Army Helicopter 1. Существовали также версии вертолета для эвакуации раненых. Кроме этого были бронированные машины. Вертолет находится на вооружении около 60 стран.

Напомним, 27 сентября в США отправили на пенсию самолет-разведчик E-8 JSTARS. Он летал от операций в Ираке до войны в Украине.

10 октября в Индии совершил свой последний полет истребитель МиГ-21, который стал эпохальным для индийской армии.