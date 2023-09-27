От Ирака до войны в Украине: самолет-разведчик E-8 в США отправили на пенсию (фото)
E-8 JSTARS выполнял боевые задачи во время операции "Буря в пустыне", во время войны на Балканах, а также над территорией Украины за месяц до полномасштабного вторжения. Прямой замены самолету пока нет.
После более чем двух десятилетий эксплуатации Воздушные силы США списывают самолет радиоэлектронной разведки E-8 JSTARS. об этом сообщает 116-е воздушное управление Нацгвардии Джорджии в фейсбуке.
Самолет за время эксплуатации провел огромное количество операций, от поддержки пехоты на поле боя до мониторинга ситуации над Украиной до начала полномасштабной войны. О снятии с эксплуатации E-8 было известно еще с начала 2023 года, но прямой замены самолет на данный момент не имеет.Важно
Последняя миссия для Е-8 состоялась 26 июня 2023 года на авиабазе Рамштайн в Германии. Тогда самолет эксплуатировал 10-й экспедиционный воздушно-десантный отряд командования и управления, который развернут в Европе. На пенсию самолет провели на домашней базе в Джорджии. До этого момента JSTARS выполнял критически важную разведку для командования, включая полеты непосредственно над Украиной накануне полномасштабного вторжения.
Самолет выполнял свои задачи еще во время "Бури в пустыне" в 1991 году, затем на Балканах. JSTARS ценили за способность сочетать командование и контроль на поле боя вместе со сбором разведывательной информации. Для этого у него были радары типа SAR, которые создавали карту местности на дистанции. Также он имеет индикатор движущихся целей GMTI, который может отслеживать движение транспорта на большой территории.
Напомним, 22 сентября в США вышла на пенсию первая боевая летчица истребителя F-15E в Воздушных силах.
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