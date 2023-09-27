От Ирака до войны в Украине: самолет-разведчик E-8 в США отправили на пенсию (фото)

E-8 JSTARS выполнял боевые задачи во время операции "Буря в пустыне", во время войны на Балканах, а также над территорией Украины за месяц до полномасштабного вторжения. Прямой замены самолету пока нет.

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После более чем двух десятилетий эксплуатации Воздушные силы США списывают самолет радиоэлектронной разведки E-8 JSTARS. об этом сообщает 116-е воздушное управление Нацгвардии Джорджии в фейсбуке.

Самолет за время эксплуатации провел огромное количество операций, от поддержки пехоты на поле боя до мониторинга ситуации над Украиной до начала полномасштабной войны. О снятии с эксплуатации E-8 было известно еще с начала 2023 года, но прямой замены самолет на данный момент не имеет.

Самолет-разведчик выполнил последнее боевое задание на базе Рамштайн Фото: U.S. Air Force

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Последняя миссия для Е-8 состоялась 26 июня 2023 года на авиабазе Рамштайн в Германии. Тогда самолет эксплуатировал 10-й экспедиционный воздушно-десантный отряд командования и управления, который развернут в Европе. На пенсию самолет провели на домашней базе в Джорджии. До этого момента JSTARS выполнял критически важную разведку для командования, включая полеты непосредственно над Украиной накануне полномасштабного вторжения.

Разведка над территорией Украины, конец декабря 2021 года

Самолет выполнял свои задачи еще во время "Бури в пустыне" в 1991 году, затем на Балканах. JSTARS ценили за способность сочетать командование и контроль на поле боя вместе со сбором разведывательной информации. Для этого у него были радары типа SAR, которые создавали карту местности на дистанции. Также он имеет индикатор движущихся целей GMTI, который может отслеживать движение транспорта на большой территории.

Кабина летчиков E-8 Фото: U.S. Air Force

Напомним, 22 сентября в США вышла на пенсию первая боевая летчица истребителя F-15E в Воздушных силах.

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