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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Від Іраку до війни в Україні: літак-розвідник E-8 у США відправили на пенсію (фото)

E-8 JSTARS списали
Фото: U.S. Air Force | E-8 JSTARS був в експлуатації понад 20 років

E-8 JSTARS виконував бойові завдання під час операції "Буря в пустелі", під час війни на Балканах, а також над територією України за місяць до повномасштабного вторгнення. Прямої заміни літаку наразі немає.

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Після більш як двох десятиліть експлуатації Повітряні сили США списують літак радіоелектронної розвідки E-8 JSTARS. про це повідомляє 116-те повітряне управління Нацгвардії Джорджії у фейсбуці.

Літак за час експлуатації провів величезну кількість операцій, від підтримки піхоти на полі бою до моніторингу ситуації над Україною до початку повномасштабної війни. Про зняття з експлуатації E-8 було відомо ще з початку 2023 року, але прямої заміни літак на разі не отримає.

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Літак-розвідник виконав останнє бойове завдання на базі Рамштайн
Фото: U.S. Air Force
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Остання місія для Е-8 відбулася 26 червня 2023 року на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Тоді літак експлуатував 10-й експедиційний повітряно-десантний загін командування та управління, який розгорнуто в Європі. На пенсію літак провели на домашній базі в Джорджії. До цього моменту JSTARS виконував критично важливу розвідку для командування, включно з польотами безпосередньо над Україною напередодні повномасштабного вторгнення.

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Розвідка над територією України, кінець грудня 2021 року

Літак виконував свої завдання ще під час "Бурі в пустелі" у 1991 році, потім на Балканах. JSTARS цінували за здатність поєднувати командування та контроль на полі бою разом зі збором розвідувальної інформації. Для цього у нього були радари типу SAR, які створювали мапу місцевості на дистанції. Також він має індикатор рухомих цілей GMTI, який може відстежувати рух транспорту на великій території.

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Кабіна льотчиків E-8
Фото: U.S. Air Force

Нагадаємо, 22 вересня у США вийшла на пенсію перша бойова льотчиця винищувача F-15E у Повітряних силах.

28 серпня ЗМІ писали, що Ізраїль очікує отримати новітній літак-розвідник ORON.