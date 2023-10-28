"Донатят когда обстрелы": помощница Залужного оценила поддержку ВСУ украинцами (видео)

Сейчас средства, как отметила внештатный помощник-консультант главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, собрать практически невозможно, ведь люди меньше чувствуют дыхание войны.

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В начале полномасштабного вторжения украинцы активно помогали украинской армии, но сейчас эта поддержка снизилась и ощутима, когда продолжаются обстрелы. В эфире YouTube-канала Фокус сообщила подробности Алла Мартынюк, волонтер и внештатный помощник-консультант главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

По ее словам, около полугода назад можно было наблюдать существенное снижение показателей финансовой помощи. Сейчас средства собрать практически невозможно, поскольку нет интенсивных атак по крупным городам. По словам Аллы, люди чувствуют себя спокойно, поэтому не видят опасности.

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"Действует на людей что-то страшное", — заявила Алла Мартынюк.

По ее словам, для многих людей война закончилась. Часть украинцев не демонстрирует даже элементарного уважения к ветеранам.

"Уважения очень мало. Не каждый человек уважает", — отметила она.

Алла Мартынюк обратила внимание на ситуацию на фронте. Она рассказала, что на Купянском направлении продолжаются тяжелые бои, а в районе Авдеевки также есть погибшие и раненые. По ее словам, потери значительные.

Напомним, в августе бойцы ВСУ показали "улов" роты "Ахиллес" под Купянском. В течение одной ночи подразделения войск РФ на восточном отрезке фронта потеряли военной техники на 6 млн долл. Ее уничтожили с помощью ударных дронов, приобретенных на донаты украинцев.