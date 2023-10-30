Плацдармы ВСУ на Днепре создают "опасный прецедент": оккупанты уволили командующего, — ISW

По данным аналитиков, из-за халатности экс-командующего группировкой "Днепр" Олега Макаревича и отсутствия командной инициативы десант ВСУ смог повторно высадиться на левом берегу в Херсонской области. Руководить ВС РФ будет командующий ВДВ РФ Михаил Теплинский.

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Командующий российскими ВДВ Михаил Теплинский заменил Олега Макаревича в качестве командира группировки "Днепр" в Херсонской области. Отстранение Макаревича свидетельствует о том, что Кремль или российское военно-политическое руководство может быть достаточно обеспокоенным и сомневаться в его способностях отразить недавнее масштабное наступление ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 29 октября.

Связанный с Кремлем "военкор" сообщил, что небольшой украинский "плацдарм" в Крынках (поселок на левом берегу), вероятно, стал поводом для отстранения Макаревича.

Другие российские источники сообщили, что халатность Макаревича и крайнее отсутствие командной инициативы способствовали повторным высадкам украинских десантов на левобережье Херсонской области.

По сообщениям еще одного источника, украинские "плацдармы" на левом берегу создают опасный прецедент, а российские войска под командованием Макаревича не смогли адекватно противостоять такой угрозе.

Противники Макаревича могли убедить президента РФ Владимира Путина в неспособности командующего руководить херсонским направлением на фоне участившихся наземных атак ВСУ.

Ряд российских "военкоров" прежде обвиняли Макаревича в неспособности адекватно командовать и снабжать силы РФ для ответа на украинские рейды на левобережье Херсонской области.

Один из российских источников, связанный с ЧВК "Вагнер", отметил, что Макаревича отстранили из-за того, что некоторые представители разведки уведомили российское "высшее командование" (возможно, подразумевался именно Путин), что Макаревич не способен предоставить точные данные о положении во вверенной ему зоне.

Еще один российский "военкор" заявил, что его коллеги, призывавшие к отстранению Макаревича, должны радоваться.

Напомним, что, по оценкам ISW, ВСУ перешли железную дорогу под Бахмутом, а ВС РФ планируют штурм завода в Авдеевке.

Также сообщалось, что "вагнеровцы" возвращаются на войну в Украину в подразделениях Росгвардии.