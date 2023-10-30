Затаились с антидроновой винтовкой: возле Вербового оккупанты неудачно "поймали" дрон НГУ

Нацгвардейцы сделали один единственный выстрел. В результате попадания был ликвидирован личный состав, РЭБ и БК оккупантов и полностью разгромлена вражеская позиция.

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В районе Вербового в Запорожской области ВС РФ пытались сбить украинский дрон из антидронового ружья. Вместо этого дрон выследил их и навел на вражескую позицию танк Нацгвардии. Видео работы танкистов НГУ показал командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко.

"Вблизи поселка Вербово, аэроразведчики бригады "Червона калина" обнаружили активность в одной из посадок. Группа противника разместились под раскидистым деревом и с помощью антидронового ружья пыталась посадить дрон наших разведчиков. В это время опытный пилот быстро скорректировал огонь танка", — говорится в сообщении.

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Имеют частичный успех: ВСУ продвинулись западнее Вербового, — Тарнавский (карты)

Нацгвардейцы сделали один единственный выстрел. В результате попадания позиция оккупантов была уничтожена. Также вместе с ними был ликвидирован личный состав, РЭБ и БК.

Напомним, что около 70 украинских военнопленных из разных российских колоний оказались в так называемом "добровольческом" батальоне "Богдан Хмельницкий".

Ранее сообщалось, что в Бердянске оккупант убил супругов и изнасиловал и лишил жизни их несовершеннолетнюю дочь.