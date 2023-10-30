"Сердце пришлось остановить": хируги спасли жизнь раненому защитнику Украины (фото)

Хирурги института применили инновационную методику с применением неодимового магнита. Эта методика уже спасла жизнь 96 военным, которые имели боевые травмы, рассказал директор Института Амосова Василий Лазоришинец.

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Украинские хирурги Национального института сердечно-сосудистой хирургии (НИССХ) имени Н.М. Амосова 30 октября провели сложнейшую операцию — достали металлический обломок из сердца раненого военнослужащего ВСУ, сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

По информации медиков, 24 октября 33-летний военный во время боевых действий в Донецкой области получил минно-взрывную травму. В его сердце застрял осколок вражеской мины.

"В области его сердца визуализировалось инородное тело металлической плотности размером 7Х6Х5,5 мм", — говорится в сообщении.

Военным хирургам удалось стабилизировали состояние пациента и направили в клинику НИССХ им. По словам специалистов, к операции защитника готовили три дня. Она оказалась сложной, ведь железный обломок застрял в важной структуре сердца.

"Обломок находился в межжелудочковой перегородке, топографически очень близко к клапанам, поэтому его нужно было немедленно забрать. Операция была проведена в условиях искусственного кровообращения, сердце пришлось полностью остановить", — сообщили врачи.

Благодаря профессиональной работе медиков на всех звеньях эвакуации мужчину удалось спасти. Хирурги института разработали инновационную методику с применением неодимового магнита.

"Эту методику мы разработали совместно с военными медиками и уже спасли жизни 96 военным, которые имели боевые травмы", — рассказал директор Института Амосова Василий Лазоришинец.

Напомним, 29 августа сообщалось, что украинская армия нуждается в хирургах, которые имеют исключительные практические навыки для лечения сложных ранений, полученных на поле боя. Чтобы решить эту задачу, украинские медицинские работники прошли обучение в Великобритании.