"Серце довелося зупинити": хіруги врятували життя пораненому захиснику України (фото)

Хірурги інституту застосували інноваційну методику із застосуванням неодимового магніту. Ця методика вже врятувала життя 96 військовим, які мали бойові травми, розповів директор Інституту Амосова Василь Лазоришинець.

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Українські хірурги Національного інституту серцево-судинної хірургії (НІССХ) імені М.М. Амосова 30 жовтня провели надзвичайно складну операцію – дістали металевий уламок із серця пораненого військовослужбовця ЗСУ, повідомила прес-служба медичного закладу.

За інформацією медиків, 24 жовтня 33-річний військовий під час бойових дій у Донецькій області отримав мінно-вибухову травму. У його серці застряг уламок ворожої міни.

"У ділянці його серця візуалізувалося стороннє тіло металевої щільності розміром 7Х6Х5,5 мм", — йдеться у повідомленні.

Військовим хірургам вдалося стабілізували стан пацієнта і направили в клініку НІССХ ім. М.М. Амосова. За словами спеціалістів, до операції захисника готували три дні. Вона виявилась складною, адже залізний уламок застряг у важливій структурі серця.

"Уламок знаходився у міжшлуночковій перетинці, топографічно дуже близько до клапанів, тому його потрібно було негайно забрати. Операцію було проведено в умовах штучного кровообігу, серце довелося повністю зупинити", — повідомили лікарі.

Завдяки професійній роботі медиків на усіх ланках евакуації чоловіка вдалось врятувати. Хірурги інституту розробили інноваційну методику із застосуванням неодимового магніту.

"Цю методику ми розробили спільно з військовими медиками і вже врятували життя 96 військовим, які мали бойові травми", — розповів директор Інституту Амосова Василь Лазоришинець.

Нагадаємо, 29 серпня повідомлялося, що українська армія потребує хірургів, які мають виняткові практичні навички для лікування складних поранень, отриманих на полі бою. Щоб вирішити це завдання, українські медичні працівники пройшли навчання у Великій Британії.