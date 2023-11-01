С благословением дороже: священник УПЦ МП отправлял мужчин за границу за $7500, — ГПСУ (видео)

В пограничной службе заявили, что при помощи двух помощников священнослужитель предлагал мужчинам призывного возраста пакет фальшивых документов для выезда из Украины.

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Священнослужитель УПЦ МП переправлял мужчин за границу за 7500 долларов из Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram.

Сообщается, что "божественную" схему разоблачили пограничники и сотрудники полиции.

"Действуя через двух помощников, клирик предлагал мужчинам призывного возраста пакет фальшивых документов для выезда из Украины в сопровождении координаторов", — говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что нарушитель требовал от мужчин куда более внушительную сумму, чем "обычно".

"Наверно, батюшка добавил в прайс еще стоимость своей молитвы", — говорится в сообщении.

Священник УПЦ МП отправлял мужчин за границу за $7500

Напомним, что спикер ГПСУ Андрей Демченко 26 октября заявил, что диверсанты РФ постоянно пытаются пройти через границу. Он заявил, что в последнее время фиксируется наибольшая активность россиян в направлении Сумской области. Когда места пересечения границы обнаруживают, то сразу же направляют туда противодиверсионные отряды, которым помогают минометы и артиллерия.