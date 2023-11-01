"Зависит от индивидуальных навыков": в США рассказали, сколько пилоты ВСУ будут учиться на F-16

По словам бригадного генерала Пэта Райдера, Минобороны США продолжит сотрудничать с Конгрессом, чтобы получать необходимое финансирование для помощи Украине.

Related video

Украинские пилоты будут учиться управлять самолетами F-16 от 5 до 9 месяцев. Об этом заявил пресс-секретарь минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер во время брифинга.

По его словам, многое также зависит от индивидуальных навыков пилотов.

"Мы ожидаем, что завершение выпуска будет зависеть от индивидуальных навыков самих пилотов, но мы можем предположить, что им понадобится от пяти до девяти месяцев, чтобы завершить эту подготовку", — заявил Райдер.

Отметим, что во время того же брифинга представитель Пентагона сказал, что Минобороны США продолжит сотрудничать с Конгрессом, чтобы получать необходимое финансирование.

"Мы уверены, что сможем продолжать поддерживать и Украину, и Израиль", — сказал Райдер.

Он также заявил, что Штаты сосредотачиваются на том, чтобы у Киева было все необходимое для защиты от российской агрессии.

"Мы сосредоточены на долгосрочном оборонном сотрудничестве и отношениях с Украиной, а также на обеспечении того, чтобы у них было все необходимое, чтобы сдерживать будущие атаки со стороны России и сохранять свой суверенитет", — сказал Райдер.

Напомним, что представитель Воздушного командования Юрий Игнат объяснил, когда ВСУ получат истребители F-16. Украине нужны западные истребители F-16 и Gripen, чтобы закрыть воздушное пространство и получить преимущество на войне. Однако пока есть информация о предоставлении только 14 современных самолетов.