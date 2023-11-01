США и Норвегия договорились о разработке улучшенного ЗРК NASAMS: что известно

В Минобороны Норвегии заявили, что война в Украине показала, насколько важным является противовоздушная оборона в боевых действиях.

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Министерство обороны Норвегии подписало соглашение с компанией RTX и Kongsberg Defense & Aeropsace для усовершенствованной ЗРК NASAMS. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В резиденции норвежского посла в Вашингтоне подписано соглашение между американской RTX и норвежской Kongsberg о старте разработки обновленной зенитно-ракетной системы NASAMS. Заявляется, что контракт заложит основу для дальнейшего усиления уже проверенных боевых возможностей комплекса.

"Нам нужно укрепить и расширить противовоздушную оборону, чтобы лучше защитить гражданские и военные цели от угроз с воздуха. Война в Украине показала, насколько важна ПВО на войне. Соглашение о сотрудничестве с норвежской компанией Kongsberg и американской компанией RTX закладывает основу для дальнейшего развития испытанной в боях системы противовоздушной обороны NASAMS против будущих угроз", — сказал Бьорн Арильд Грам, министр обороны Норвегии.

Конкретики относительно изменений характеристик системы стороны не указали. Однако отметили, что они имеют десятилетия опыта и значительные инвестиции, чтобы улучшить возможности NASAMS.

Президент RTX в наземных и противовоздушных системах Том Лалиберти говорит, что они продолжат инвестиции, чтобы поддерживать норвежскую ПВО и других союзников по миру.

В Минобороны Норвегии заявили, что они подадут два проекта в парламент в рамках предстоящего пересмотра государственного бюджета на 2023 год по линии Минобороны. Проект 7821 предусматривает приобретение ракет для зенитно-ракетных комплексов. Проект 1146 предусматривает приобретение компонентов NASAMS в армию Норвегии после поставки их Украине.

Напомним, 23 августа президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина получит пусковые NASAMS в сентябре.

30 октября в ISW писали, что Украина осенью получит гибридные ЗРК FrankenSAM.