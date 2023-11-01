"Ограниченные возможности": в ЕС объяснили задержку поставок миллиона боеприпасов Украине

По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, страны договорились вернуться к этому вопросу, если Киеву действительно понадобится больше средств.

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Президент Литвы Гитанас Науседа пояснил, что причиной задержки в поставке обещанных Украине артиллерийских снарядов со стороны Евросоюза являются ограниченные возможности военно-промышленного комплекса. Об этом он заявил в комментарии телеканалу LRT.

"Мы должны признать, что мы еще не достигли тех объемов, которые необходимы для продолжения предоставления этой военной поддержки Украине", — сказал президент Литвы.

По вопросу финансового пакета в размере 50 миллиардов евро от Европейского союза в поддержку Киева, Президент Литвы подчеркнул, что политическая воля для его одобрения существует. Он выразил надежду, что консенсус по данному вопросу будет достигнут в ближайшие несколько месяцев.

"Вопрос в том, хватит ли этих денег, ведь речь идет о более длительном периоде времени, а это означает, что (сумма) также должна быть разделена на годы. Тогда мы получим среднегодовую сумму, которая будет меньше, чем 18 млрд (евро), выделенных в этом году", – сказала Науседа.

Тем не менее, Президент Литвы подчеркнул, что страны договорились пересмотреть этот вопрос, если Киеву в действительности потребуется дополнительное финансирование.

Напомним, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский союз собирается сдержать свое обязательство и поставить Украине миллион боеприпасов к 2024 году.

США считают, что война в Украине может продолжаться и в 2024 году, поэтому рассматривают возможность передачи Украине кассетных боеприпасов для РСЗО с большей дальностью поражения.