США планируют предоставить Украине кассетные боеприпасы для РСЗО большой дальности, — WP

Соединенные Штаты работают над планированием украинской "силы будущего", которая могла бы сдержать дальнейшую российскую агрессию. Предоставление ВСУ истребителей F-16 будет частью этой кампании.

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США считают, что война в Украине может продолжаться и в 2024 году, поэтому рассматривают возможность передачи Украине кассетных боеприпасов для РСЗО с большей дальностью поражения. Об этом говорится в аналитическом материале The Washington Post.

"Оценивая вероятность продолжения войны в следующем году и, возможно, в последующие годы, представители администрации Байдена рассматривают несколько новых важных способов увеличения поддержки со стороны Запада. В Вашингтоне, например, растет поддержка предоставления кассетных боеприпасов для реактивной артиллерии, которые могут поражать глубже, чем артиллерийские версии, которые Соединенные Штаты начали поставлять в прошлом месяце", — пишет издание.

Отмечается, что Соединенные штаты работают над планированием украинской "силы будущего", которая могла бы сдержать дальнейшую российскую агрессию.

"F-16, которые начнут поступать через несколько месяцев, будут частью этого, но официальные лица США сотрудничают с союзниками над многими другими системами вооружения и обучением", — говорится в материале.

Кроме этого отмечается, что несмотря на то, что Украина просит ракеты большой дальности ATACMS, которые могли бы наносить удары в тыл России, США продолжают сопротивляться, опасаясь, что не имеют достаточно ATACMS, чтобы поставлять Украине, не подрывая собственную боеготовность, потому что должны быть готовы к возможному конфликту с Китаем.

Напомним, что европейский дипломат рассказал, кто в США блокирует поставки Украине ATACMS.

Ранее в Пентагоне объяснили, почему США не предоставляют ATACMS. В Пентагоне убеждены, что Киев имеет более насущные проблемы, а передача этих снарядов может нести угрозу для безопасности США.