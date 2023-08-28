США планують надати Україні більше касетних боєприпасів для РСЗВ більшої дальності, — WP

Сполучені Штати працюють над плануванням української "сили майбутнього", яка могла б стримати подальшу російську агресію, пише видання.

Related video

США вважають, що війна в Україні може тривати і в 2024 році, тож розглядають можливість передавання Україні касетних боєприпасів для РСЗВ з більшою дальністю ураження. Про це йдеться в аналітичному матеріалі The Washington Post.

"Оцінюючи ймовірність продовження війни в наступному році і, можливо, в наступні роки, представники адміністрації Байдена розглядають кілька нових важливих способів збільшення підтримки з боку Заходу. У Вашингтоні, наприклад, зростає підтримка надання касетних боєприпасів для реактивної артилерії, які можуть вражати глибше, ніж артилерійські версії, які Сполучені Штати почали поставляти минулого місяця", — пише видання.

Зазначається, що Сполучені штати працюють над плануванням української "сили майбутнього", яка могла б стримати подальшу російську агресію.

"F-16, які почнуть надходити за кілька місяців, будуть частиною цього, але офіційні особи США співпрацюють із союзниками над багатьма іншими системами озброєння та навчанням", — йдеться в матеріалі.

Крім цього зазначається, що попри те, що Україна просить ракети великої дальності ATACMS, які могли б завдавати ударів в тил Росії, США продовжують опиратися, побоюючись, що не мають достатньо ATACMS, щоб постачати Україні, не підриваючи власну боєготовність, бо мають бути готові до можливого конфлікту з Китаєм.

Нагадаємо, що європейський дипломат розповів, хто у США блокує постачання Україні ATACMS.

Раніше у Пентагоні пояснили, чому США не надають ATACMS. У Пентагоні переконані, що Київ має нагальніші проблеми, а передання цих снарядів може нести загрозу для безпеки США.