"Кардинально изменят ситуацию": в Пентагоне объяснили, почему США не дают ATACMS, — WP

В администрации Джо Байдена не рассматривают поставки Украине ракет ATACMS. В Пентагоне убеждены, что у Киева есть более насущные проблемы, а передача этих снарядов может нести угрозу для безопасности США.

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Администрация президента США Джо Байдена твердо придерживается отказа поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS даже несмотря на давление со стороны законодателей и просьбы Киева. Об этом со ссылкой на официальных лиц сообщили в The Washington Post 22 июля.

Неназванные чиновники объяснили, что в течение последних месяцев в правительстве США не было ни одного предметного обсуждения о предоставлении Украине ATACMS. В Пентагоне считают, что Украина имеет более насущные потребности, а предоставление ракет может серьезно подорвать готовность американских войск к другим конфликтам.

"ATACMS позволит украинским силам наносить удары по самым отдаленным участкам оккупированного Россией Крыма от их текущих линий фронта, включая 12-мильный Керченский мост и российскую военно-морскую базу в Севастополе", — отметили в СМИ.

В материале напомнили, что причиной отказа были опасения по поводу ударов по территории РФ и их последствий. Однако источники в правительстве признали, что Украина выполнила обещания не использовать предоставленное США оружие для поражения иностранных земель.

Неназванное официальное лицо США сказало, что по предположениям администрации ATACMS могут не только кардинально изменить ситуацию на фронте, но и "ограничить использование HIMARS или GMLRS".

"Есть очень ограниченное количество (ракет ATACMS — ред.), доступных для экспорта. И для расстояний, больших, чем может достичь GMLR, украинцы получили Storm Shadows и SCALPS", — добавил представитель Пентагона.

В медиа объяснили, что ограниченное количество снарядов ATACMS является "самой острой проблемой армии США". С начала производства компания Lockheed Martin выпустила примерно 4000 ракет. Однако большое их количество использовалось американцами в боях, военных учениях и испытаниях. Еще почти 900 штук Вашингтон продал партнерам за границу в течение последнего десятилетия.

Напомним, 21 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ВСУ еще не применили в контрнаступлении значительную боевую мощь, которую имеют.

Недавно в СМИ информировали, что уже 25 июля США объявят новый пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. Отмечалось, что туда войдут артиллерийские боеприпасы, зенитно-ракетные комплексы, а также наземная бронированная техника.