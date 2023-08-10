Европейский дипломат рассказал, кто в США блокирует поставки Украине ATACMS (видео)

По словам шведского дипломата и экономиста Андерса Ослунда, некоторые помощники президента США не осознают, что для победы на грядущих президентских выборах Джо Байдену нужна победа Украины в войне.

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Советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан тормозит поставки вооружений Украине. Об этом сказал шведский дипломат и экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Ослунд в интервью ТСН от 9 августа.

По словам эксперта, для победы в будущих президентских выборах американскому президенту Джо Байдену нужно, чтобы Украина одержала победу в войне с Российской Федерацией.

"Он должен направить все военные ресурсы США в Украину. Но, вероятно, он этого не понимает, и этого явно не понимают его помощники. Человек, блокирующий поставки оружия в Украину, это советник по национальной безопасности Джейк Салливан", — заявил Андерс Ослунд.

Андерс Ослун о передаче Украине дальнобойных ракет (03:54)

Европейский дипломат утверждает, что у Вашингтона нет причин не давать Украине ракеты большой дальности ATACMS. По его словам, США располагают большим количеством этих средств поражения и продают их другим государствам.

"Это просто дисфункция правительства США. Это несерьезная политика", – считает аналитик.

Андерс Ослунд также упомянул о том, что Британия и Франция уже предоставили Киеву свои ракеты большой дальности. При этом у США есть больше дальнобойных ракет, чем у кого-либо. По мнению шведского дипломата, американцам стоит уделять больше внимания своим интересам на внешнеполитической арене.

Напомним, 8 августа бывший Верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав заявил, что подготовка к обучению украинских летчиков на западных истребителях F-16 замедляется, так как некоторые государства опасаются спровоцировать Российскую Федерацию.

При этом заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге 8 августа подчеркнула, что Джо Байден разрешил европейским союзникам обучать украинских летчиков управлению F-16.