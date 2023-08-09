Байден одобрил обучение украинских пилотов на истребителях F-16, – Пентагон (видео)

По словам спикера Пентагона Сабрины Синг, инициативу по обучению украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16 взяли на себя Дания и Нидерланды.

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден разрешил европейский союзникам обучать украинских летчиков управлению современными истребителями F-16. Об этом сказала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге 8 августа.

Журналисты поинтересовались у представителя Пентагона, есть ли какие-либо обновленные сведения о позиции США в плане утверждения программы обучения на F-16 для украинских военнослужащих.

В ответ Сабрина Сингх отметила, что инициативу по обучению пилотов из Украины взяли на себя Дания и Нидерланды.

"Президент дал зеленый свет, чтобы разрешить и поддержать обучение, но в настоящее время у меня нет никаких дальнейших обновлений, когда речь идет о конкретных пилотах, проходящих обучение", — сказала Сабрина Сингх.

Брифинг Сабрины Сингх

Обучение пилотов ВСУ на F-16: что известно

Напомним, по данным СМИ от 2 августа, в США задержали начало обучения украинских пилотов на истребителях F-16 из-за того, что Европа не предоставила окончательную учебную программу.

Более того, программа не может начаться без предварительного одобрения передачи США специального оборудования и материалов для F-16, в частности тренажеров и учебных пособий.

По данным журналистов от 5 августа, первую группу из восьми украинских пилотов, которые будут обучать на американских истребителях F-16, уже определили. Свободно владеющие английским языком пилоты приступят к обучению, как только Вашингтон утвердит план подготовки.

По мнению американского генерала в отставке Филиппа Бридлава, подготовка к обучению украинских летчиков на западных истребителях F-16 замедляется, так как некоторые государства опасаются спровоцировать Российскую Федерацию.