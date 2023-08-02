В США задержали начало обучения украинских пилотов на истребителях F-16: в чем проблема

Пока неизвестно, какие страны передадут истребители F-16 для программы подготовки украинских пилотов. Тогда как передача самолетов Украине требует отдельного разрешения Соединенных штатов Америки.

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В США задержали начало обучения украинских пилотов на истребителях F-16 из-за того, что Европа не предоставила окончательную учебную программу. Об этом сообщили в CNN.

Агентство ссылается на слова официальных лиц, знакомых с этим вопросом, и отмечает, что США все еще ждет, пока европейские чиновники предоставят окончательный план подготовки украинских пилотов на истребителях F-16. Более того, программа не может начаться без предварительного одобрения передачи США специального оборудования и материалов для F-16, в частности тренажеров и учебных пособий.

Также пока непонятно, какие страны передадут истребители для программы подготовки. Передача самолетов Украине требует отдельного разрешения США. По словам представителя обороны США, в Белом доме еще думают, отправлять ли американских пилотов для помощи в подготовке украинцев, однако никаких решений не будет принято без утвержденного плана.

Отметим, программу обучения украинских пилотов на истребителях F-16 должны поддержать 11 стран НАТО, также необходимо официальное одобрение США, поскольку F-16 является американской технологией. Курс будет проведен в Дании и Румынии при участии Нидерландов, Бельгии, Канады, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Швеции и Великобритании.

26 июля координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что обучение украинских пилотов на истребителях F-16 состоится в Дании и Румынии. Сейчас британцы обучают пилотов английскому, а в Румынии и Дании будут проводить практические тренировки.

31 июля Фокус писал о том, что, Украина может получить первые истребители F-16 в конце этого или в начале следующего года.