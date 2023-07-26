"Начнется скоро": в США рассказали, где будут обучаться украинские пилоты на F-16 (видео)

По словам представителя Совбеза США Джона Кирби, британцы уже обучают украинских пилотов английскому, а в Румынии и Дании будут проводиться практические тренировки для защитников украинского неба.

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Украинские пилоты будут обучаться управлению американскими многофункциональными истребителями F-16 в Дании и Румынии. Об этом в среду, 26 июля, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби в ходе брифинга.

При этом он заявил, что не знает других подробностей анонсированного обучения пилотов.

"Все что касается дат, локации, продолжительности всей программы — я не могу сказать, потому что я не знаю. Это все находится еще в процессе разработки", — отметил Кирби.

Однако глава Совбеза подчеркнул, что в программе обучения пилотов могут принять участие и другие страны.

"В этом могут принять участие и другие стороны. Я знаю, что британцы проводят курсы обучения английскому для украинских пилотов, чтобы они могли взаимодействовать с системой управления F-16", — добавил Кирби.

По его словам, обучение "начнется скоро".

"Мы относимся к этому, понимая срочность и хотим обучить их [украинских пилотов] так быстро, насколько это возможно", — подытожил Кирби.

25 июля СМИ сообщали, что Дания и Нидерланды возглавляют коалицию из 11 стран, поддерживающих обучение украинских пилотов на F-16, но до сих пор ни одна страна публично не присоединилась к программе.

Напомним, что у Байдена оценили перспективу отправки истребителей F-16 в Украину. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, пока что ведется работа над программой обучения для украинских пилотов, поэтому о предоставлении многоцелевых истребителей пока говорить рано — на этой уйдут "многие месяцы".