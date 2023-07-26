"Почнеться скоро": у США розповіли, де навчатимуться українські пілоти на F-16 (відео)

За словами представника Радбезу США Джона Кірбі, британці вже навчають українських пілотів англійської, а в Румунії та Данії проводитимуть практичні тренування для захисників українського неба.

Related video

Українські пілоти навчатимуться керуванню американськими багатофункціональними винищувачами F-16 у Данії та Румунії. Про це в середу, 26 липня, повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі під час брифінгу.

При цьому він заявив, що не знає інших подробиць анонсованого навчання пілотів.

"Усе, що стосується дат, локації, тривалості всієї програми — я не можу сказати, тому що я не знаю. Це все перебуває ще в процесі розробки", — зазначив Кірбі.

Однак глава Радбезу наголосив, що в програмі навчання пілотів можуть узяти участь й інші країни.

"У цьому можуть взяти участь й інші сторони. Я знаю, що британці проводять курси навчання англійської для українських пілотів, щоб вони могли взаємодіяти з системою управління F-16", — додав Кірбі.

За його словами, навчання "почнеться скоро".

"Ми ставимося до цього, розуміючи терміновість і хочемо навчити їх [українських пілотів] так швидко, наскільки це можливо", — підсумував Кірбі.

25 липня ЗМІ повідомляли, що Данія і Нідерланди очолюють коаліцію з 11 країн, які підтримують навчання українських пілотів на F-16, але досі жодна країна публічно не приєдналася до програми.

Нагадаємо, що у Байдена оцінили перспективу відправляння винищувачів F-16 в Україну. За словами держсекретаря Ентоні Блінкена, поки що триває робота над програмою навчання для українських пілотів, тому про надання багатоцільових винищувачів поки що говорити зарано — на це піде "багато місяців".