"Впервые сталкиваются": у РФ возникла проблема на левобережье Херсонщины, — эксперт (видео)

По словам Александра Коваленко, связана дилемма противника с тем, что "серая зона" постепенно расширяется. Туда входят не только населенные пункты, но и стратегические дороги, что влияет на логистику.

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Российские оккупанты испытывают серьезную проблему на левом берегу Днепра в Херсонской области, которая временно остается под контролем захватчиков. Об этом рассказал военно-политический обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала Freedom 2 ноября.

По его словам, противник никак не может справиться с так называемой "серой зоной", которая начинает поглощать небольшие населенные пункты и в некоторых случаях стратегически важные дороги.

"Российское командование недавно произвело ротацию высшего командного состава, но это никаким образом не сможет критически повлиять. У них нет основного решения вопроса с "серой зоной". Они впервые сталкиваются с такой ситуацией и только лишь количеством решить этот вопрос не смогут. Все зависит от логистики", — заявил Александр Коваленко.

Отдельно эксперт добавил, что как только удастся перерезать логистику ВС РФ, тогда остановить этот процесс противник не сможет.

Также была затронута тема Северной Кореи, которая начала стабильно поставлять России снаряды для войны против Украины. Военный обозреватель считает, что Пхеньян боится, что конфликт докатится к его границам, поэтому и начинает помогать ВС РФ.

"У Северной Кореи хоть и есть производство боеприпасов, но оно ограниченное. Миллион передали, я не думаю, что они передадут 10 миллионов. И я не думаю, что у них есть даже 10 миллионов, посколько у России, с учетом советских запасов, на момент полномасштабного вторжения в Украину было от 17 до 20 миллионов боеприпасов. Есть сомнения, что у КНДР производство было масштабнее, чем у СССР. Максимум они могут передать еще до 2-3 миллионов выстрелов, не более того", — подытожил Александр Коваленко.

Напомним, 1 ноября сообщалось, что ВСУ имеют три плацдарма на левобережье Херсонщины. Украинские военные имеют возможность перебрасывать только живую силу, отметил эксперт. По его словам, пока не удалось наладить понтонную переправу через Днепр.