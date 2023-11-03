Новое украинское оружие будет поступать на передовую быстрее: что изменилось

С 1 ноября отечественная техника и оружие доставляется на фронт без проведения нецелесообразных проверок и испытаний, заверили в профильном министерстве.

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В Министерстве обороны Украины заявили о сокращении сроков доставки новой отечественной военной техники на фронт. Об этом пресс-служба ведомства написала в Telegram.

Теперь отправка украинского оружия и техники будет происходить по упрощенной процедуре. Отмечается, что производители сами будут определять параметры, по которым будут поставлять вооружение. В частности, ранее сами военные прописывали эти параметры.

В Минобороны говорят, что сократили проверки во время производства, оставив только самые целесообразные, и отменили испытания, которые не связаны с подтверждением ее боеспособности.

Если раньше вооружение и техника должны были проходить климатические испытания в течение 6-12 месяцев. Это было нужно для обеспечения гарантийного срока хранения — 10 лет. На сегодня это требование отменяется.

"Во многих случаях производитель четко понимает, что нет никакой необходимости хранить этот образец в течение 10 лет, потому что он сразу с конвейера идет на фронт. Следовательно, эти показатели срока хранения никак не влияют на качество применения образца", — говорится в сообщении.

Сообщается, что теперь производители должны подтвердить только эффективность техники, его безопасность для личного состава и надежность. Впрочем, несмотря на изменения, производитель и в дальнейшем будет нести ответственность за качество и все риски поставки вооружения и техники украинским военным.

Вооружение для ВСУ

В июле 2023 года украинские войска приняли на вооружение САУ "Богдан", которую разработали на Краматорском заводе тяжелого станкостроения. Установка может осуществлять 5 выстрелов в минуту, а ее дальность стрельбы составляет 40-42 км.

Несмотря на имеющихся производителей техники Украина постоянно рассматривает возможность привлечения новых иностранных компаний, которые будут работать в Украине. К примеру в конце августа Владимир Зеленский встретился с руководителем оборонного предприятия BAE Systems.

На встрече обсуждали возможность производства в Украине БМП CV90 и артиллерии L119 и M777. Тогда президент подчеркнул, что одним из важнейших приоритетов является развитие собственного производства.

Также в августе генеральный директор немецкой компании Rheinmetall Армин Паппергер заявлял, что в Украине заработает предприятие, которое будет обслуживать западную бронетехнику. Для этого компания обучала 12 украинских специалистов.

В сентябре сообщалось, что одна из украинских компаний рассматривала возможность лицензионного производства в Украине боевых машин пехоты ASCOD. Они могут иметь различные вооружения и выдерживать 14,5 мм боеприпас. Также возможность производить в Украине свою технику рассматривал финский производитель бронетехники Patria.

Стоит отметить, что с 2023 года Министерство обороны Украины покупает преимущественно боеприпасы отечественного производства. Такое решение министерства подтолкнуло к увеличению производства в несколько раз. Так, по состоянию на июль украинские компании изготавливали десятки тысяч боеприпасов. В частности, в Украине производят 120 и 82-мм мины, танковые 125-мм снаряды, а также 122-мм и 152-мм артиллерийские боеприпасы.