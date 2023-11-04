"Запасы РФ кажутся бесконечными": США и ЕС начали обсуждать с Украиной мирные переговоры, — NBC

По словам журналистов, ссылающихся на источники в администрации президента США, представители у Байдена обеспокоены тем, что у Украины заканчиваются технические и кадровые ресурсы, тогда как запасы РФ представляются неограниченными. Некоторые представители властей считают, что пришло время "пойти на сделку".

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США и представители Европы начали тайные переговоры с украинским правительством относительно возможных договоренностей с РФ по мирному урегулированию в Украине. Об этом пишет NBC News со ссылкой на одного действующего и одного бывшего представителей американских властей.

Сообщается, что предметом обсуждений были достаточно общие сведения о том, на какие уступки Украина могла бы пойти, чтобы подписать мирное соглашение. Некоторые из обсуждений имели место в прошлом месяце во время встречи представителей более чем 50 стран, поддерживающих Украину.

По словам официальных лиц, на которых ссылаются журналисты, появление таких дискуссий отражает текущую динамику и сложности, возникшие на поле боя. Есть и опасения относительно дальнейшей военной помощи Украине.

Журналисты говорят, что представители администрации президента США Джо Байдена обеспокоены тем, что у Украины заканчиваются технические и кадровые ресурсы, тогда как запасы РФ кажутся бесконечными.

Украина на фоне войны в Израиле

Украина испытывает сложности с набором военнослужащих, а некоторые требования президента Владимира Зеленского относительно неограниченного призыва на военную службу вызвали публичные протесты.

Правительство США также обеспокоено тем, что война в Украине на фоне событий в Израиле уже привлекает меньше общественного внимания.

Некоторые представители американских властей в частных беседах используют термин "тупик" или "патовая ситуация" (stalemate) для характеристики текущего положения на передовой. Этот термин употреблял и главнокомандующий Валерий Залужный в интервью The Economist.

Вся суть сводится к тому, чья сторона сможет дольше сохранять свою военную силу, говорят американские чиновники. Журналисты ссылаются и на представителей Украины, которые отмечают, что времени осталось до конца года или около того, прежде чем начнутся уже более активные обсуждения возможности ведения переговоров с Москвой.

Но официально заявляется, что Запад не подталкивает Киев к мирным переговорам, и что любые решения остаются за Украиной.

Численность состава ВСУ — главная проблема

Президент США Джо Байден в особенности обеспокоен проблемой кадрового ресурса ВСУ, отметили источники журналистов.

Численность состава ВСУ — это главное, о чем беспокоятся представители американской администрации, сказал один из чиновников.

США и союзники могут предоставить Украине оружие, "но если у них нет компетентных сил, чтобы его применить, ничего хорошего из этого не выйдет", сказал один из источников.

Пойдет ли Путин на переговоры с Украиной?

У администрации Байдена нет свидетельств того, что президент РФ Владимир Путин готов к переговорам с Украиной, отметили источники. Представители Запада считают, что Путин все еще уверен, что сможет "переждать" или продолжать борьбу, когда в США и союзных странах снизится внутренняя поддержка финансирования Украины.

РФ тоже не обойтись без поставок боеприпасов из-за границы

И Украина, и РФ испытывают трудности с военными поставками. По словам западного чиновника, РФ нарастила производство артиллерийских боеприпасов — в течение следующих нескольких лет сможет производить 2 млн снарядов ежегодно. Но, по словам чиновника, в прошлом году РФ атаковала украинские подразделения 10 миллионами артиллерийских залпов. То есть оккупационная группировка тоже будет вынуждена полагаться на поставки вооружений из-за рубежа.

По опросам Gallup, 41% американцев считают помощь Украине от США чрезмерной, тогда как только три месяца назад таких было 24%. На фоне снижающейся поддержки продолжения помощи Украине в США НАТО могло бы предложить Киеву определенные гарантии безопасности, даже без без формального членства в Организации, говорят официальные лица.

Другими словами, украинцам предоставят заверения того, что военная агрессия РФ будет сдержана и повторной попытки вторжения не будет.

"Мы не оцениваем, что конфликт зашел в тупик, — говорил в августе советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. — Украина постепенно возвращает территории".

Администрация президента США ожидает, что в Киеве планируют вести боевые действия дольше, в частности с новым вооружением, но есть ощущение упущенного времени, и оно нарастает, и что нужно пойти на сделку", сказал бывший представитель администрации, добавив, что нет уверенности в том, что Украина предпримет новое наступление весной.

Реакция Украины

30 октября в журнале Time была опубликована статья репортера Time Саймона Шустера, в которой он упомянул, что во время недавнего визита в США президент Украины Владимир Зеленский выглядел отстраненным и взволнованным. Он говорил, что устал убеждать союзников в том, что с их помощью Украина может победить российскую армию.

Один из источников в ОП, на которые ссылается Шустер, отметил, что Зеленский вернулся из Вашингтона злым, другой источник — что президенту Украины представляется, что Запад его предал, т.к. Украина не получает необходимое для победы вооружение.

Представители ОП, с которыми беседовал автор публикации, отметили, что Зеленский твердо уверен в победе Украины. Но один из сотрудников Офиса сказал, что в этом Зеленский себя обманывает: Украина не побеждает и вариантов для этого нет.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью "УП" сказал, что анонимность источников из ОП, на которые ссылается Шустер в своем материале, вызывает вопросы.

"Если у тебя есть какая-то позиция, если ты считаешь, что наша страна не может одержать победу, ты не имеешь права находиться рядом с нашим президентом. Ты не имеешь права находиться в офисе президента", — сказал Данилов, добавив, что компетентные органы должны раскрыть эти неназванные источники.

В публикации Time, опять же, со ссылкой на анонимных представителей ОП, утверждается, что Силам обороны не хватает ни техники, ни людей. По этой причине некоторые командиры якобы отказываются выполнять приказы, несмотря на то, что распоряжения поступают из Офиса президента.

Данилов отрицает, что ВСУ не хватает кадрового потенциала.

"Что касается призыва, у нас не уменьшается количество людей, которые находятся в секторе безопасности и обороны", — сказал Данилов.

В свою очередь политолог Михаил Шейтельман в интервью "Радио Свобода" удивился тому, что в военное время предаются огласке засекреченные данные.

"Кто эти предатели, которые рассказывают секретную военную информацию американским журналистам? Кто они? Эти люди, которые сливают информацию, сидят в офисе президента Украины так или иначе! Вот кого надо зачистить, а не военачальников! Тех, кто вот это все несет и рассказывает западным журналистам, как все плохо", — сказал он.

Резонанс из-за непопулярной точки зрения

Советник главы ОП Михаил Подоляк высказался о том, Саймон Шустер, ссылаясь на некие анонимные источники, решил добиться общественного резонанса за счет высказывания непопулярного мнения.

"Я скажу свою точку зрения: это была попытка журналиста, в данном случае Саймона Шустера, получить большой резонанс за счет своего нетрадиционного взгляда на то, что происходит в Украине, в Киеве", — сказал Подоляк. — На самом деле в окружении президента Зеленского, насколько я знаю (поверьте, я все-таки не с анонимными источниками общаюсь), нет людей, которые как-то иначе смотрели бы на происходящее сегодня, чем президент".

Напомним, что Фокус в своем материале также рассказывал, что представители Украины и США проводили с россиянами переговоры "второго уровня". Глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил, без какого условия договоренности невозможны.