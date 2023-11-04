"Запаси РФ здаються нескінченними": США та ЄС почали обговорювати з Україною мирні перемовини, — NBC

За словами журналістів, які посилаються на джерела в адміністрації президента США, представники у Байдена стурбовані тим, що в України закінчуються технічні та кадрові ресурси, тоді як запаси РФ видаються необмеженими. Деякі представники влади вважають, що настав час "піти на угоду".

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США та представники Європи розпочали таємні переговори з українським урядом щодо можливих домовленостей з РФ щодо мирного врегулювання в Україні. Про це пише NBC News з посиланням на одного чинного та одного колишнього представників американської влади.

Повідомляється, що предметом обговорень були досить загальні відомості про те, на які поступки Україна могла б піти, щоб підписати мирну угоду. Деякі з обговорень мали місце минулого місяця під час зустрічі представників більш ніж 50 країн, які підтримують Україну.

За словами офіційних осіб, на яких посилаються журналісти, поява таких дискусій відображає поточну динаміку та складнощі, що виникли на полі бою. Є й побоювання щодо подальшої військової допомоги Україні.

Журналісти кажуть, що представники адміністрації президента США Джо Байдена стурбовані тим, що в України закінчуються технічні та кадрові ресурси, тоді як запаси РФ здаються нескінченними.

Україна на тлі війни в Ізраїлі

Україна відчуває складнощі з набором військовослужбовців, а деякі вимоги президента Володимира Зеленського щодо необмеженого призову на військову службу викликали публічні протести.

Уряд США також стурбований тим, що війна в Україні на тлі подій в Ізраїлі вже привертає менше суспільної уваги.

Деякі представники американської влади в приватних бесідах використовують термін "глухий кут" або "патова ситуація" (stalemate) для характеристики поточного становища на передовій. Цей термін вживав і головнокомандувач Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist.

Уся суть зводиться до того, чия сторона зможе довше зберігати свою військову силу, кажуть американські чиновники. Журналісти посилаються і на представників України, які наголошують, що часу лишилося до кінця року або близько того, перш ніж почнуться вже більш активні обговорення можливості ведення переговорів із Москвою.

Але офіційно заявляється, що Захід не підштовхує Київ до мирних переговорів, і що будь-які рішення залишаються за Україною.

Чисельність складу ЗСУ — головна проблема

Президент США Джо Байден особливо стурбований проблемою кадрового ресурсу ЗСУ, зазначили джерела журналістів.

Чисельність складу ЗСУ — це головне, про що турбуються представники американської адміністрації, сказав один із чиновників.

США і союзники можуть надати Україні зброю, "але якщо у них немає компетентних сил, щоб її застосувати, нічого доброго з цього не вийде", сказало одне з джерел.

Чи піде Путін на переговори з Україною?

В адміністрації Байдена немає свідчень того, що президент РФ Володимир Путін готовий до переговорів з Україною, зазначили джерела. Представники Заходу вважають, що Путін усе ще впевнений, що зможе "перечекати" або продовжувати боротьбу, коли у США та союзних країнах знизиться внутрішня підтримка фінансування України.

РФ теж не обійтися без постачання боєприпасів з-за кордону

І Україна, і РФ відчувають труднощі з військовим постачанням. За словами західного чиновника, РФ наростила виробництво артилерійських боєприпасів — протягом наступних кількох років зможе виробляти 2 млн снарядів щорічно. Але, за словами чиновника, минулого року РФ атакувала українські підрозділи 10 мільйонами артилерійських залпів. Тобто окупаційне угруповання теж буде змушене покладатися на постачання озброєнь з-за кордону.

За опитуваннями Gallup, 41% американців вважають допомогу Україні від США надмірною, тоді як лише три місяці тому таких було 24%. На тлі зниження підтримки продовження допомоги Україні в США НАТО могло б запропонувати Києву певні гарантії безпеки, навіть без формального членства в Організації, кажуть офіційні особи.

Інакше кажучи, українцям нададуть запевнення того, що військову агресію РФ буде стримано і повторної спроби вторгнення не буде.

"Ми не оцінюємо, що конфлікт зайшов у глухий кут, — говорив у серпні радник із національної безпеки США Джейк Салліван. — Україна поступово повертає території".

Адміністрація президента США очікує, що в Києві планують вести бойові дії довше, зокрема з новим озброєнням, але є відчуття згаяного часу, і воно наростає, і що потрібно піти на угоду", — сказав колишній представник адміністрації, додавши, що немає впевненості в тому, що в ЗСУ буде новий наступ навесні.

Реакція України

30 жовтня в журналі Time було опубліковано статтю репортера Time Саймона Шустера, в якій він згадав, що під час нещодавнього візиту до США президент України Володимир Зеленський виглядав відстороненим і схвильованим. Він говорив, що втомився переконувати союзників у тому, що з їхньою допомогою Україна може перемогти російську армію.

Одне з джерел в ОП, на які посилається Шустер, зазначило, що Зеленський повернувся з Вашингтона злим, інше джерело — що президенту України видається, що Захід його зрадив, оскільки Україна не отримує необхідного для перемоги озброєння.

Представники ОП, з якими розмовляв автор публікації, зазначили, що Зеленський твердо впевнений у перемозі України. Але один зі співробітників Офісу сказав, що в цьому Зеленський себе обманює: Україна не перемагає і варіантів для цього немає.

Секретар РНБО України Олексій Данілов в інтерв'ю "УП" сказав, що анонімність джерел з ОП, на які посилається Шустер у своєму матеріалі, викликає питання.

"Якщо в тебе є якась позиція, якщо ти вважаєш, що наша країна не може здобути перемогу, ти не маєш права перебувати поруч із нашим президентом. Ти не маєш права перебувати в офісі президента", — сказав Данілов, додавши, що компетентні органи мають розкрити ці неназвані джерела.

У публікації Time, знову ж таки, з посиланням на анонімних представників ОП, стверджується, що Силам оборони не вистачає ні техніки, ні людей. З цієї причини деякі командири нібито відмовляються виконувати накази, попри те, що розпорядження надходять з Офісу президента.

Данілов заперечує, що ЗСУ не вистачає кадрового потенціалу.

"Що стосується призову, у нас не зменшується кількість людей, які перебувають у секторі безпеки та оборони", — сказав Данілов.

Зі свого боку політолог Михайло Шейтельман в інтерв'ю "Радіо Свобода" здивувався тому, що у воєнний час розголошуються засекречені дані.

"Хто ці зрадники, які розповідають секретну військову інформацію американським журналістам? Хто вони? Ці люди, які зливають інформацію, сидять в офісі президента України так чи інакше! Ось кого треба зачистити, а не воєначальників! Тих, хто ось це все несе і розповідає західним журналістам, як усе погано", — сказав він.

Резонанс через непопулярну точку зору

Радник глави ОП Михайло Подоляк висловився про те, що Саймон Шустер, посилаючись на якісь анонімні джерела, вирішив домогтися суспільного резонансу шляхом висловлення непопулярної думки.

"Я скажу свою точку зору: це була спроба журналіста, у цьому випадку Саймона Шустера, отримати великий резонанс завдяки своєму нетрадиційному погляду на те, що відбувається в Україні, у Києві", — сказав Подоляк. — Насправді в оточенні президента Зеленського, наскільки я знаю (повірте, я все-таки не з анонімними джерелами спілкуюся), немає людей, які якось інакше дивилися б на те, що відбувається сьогодні, ніж президент".

Нагадаємо, що Фокус у своєму матеріалі також розповідав, що представники України та США проводили з росіянами переговори "другого рівня". Голова МЗС Дмитро Кулеба пояснив, без якої умови домовленості неможливі.