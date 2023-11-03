"Ніяких колишніх": автор статті в Time розповів про свої джерела інформації в ОП

Саймон Шустер стверджує, що не розголошує свої джерела інформації з метою їхньої безпеки. За словами журналіста, наразі вони працюють в Офісі президента України.

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Стаття Саймона Шустера про Володимира Зеленського, опублікована в журналі Time, викликала критику з боку офіційних осіб в Україні, як така, що невірно відображає настрої президента і "дивно вигідна" Росії. Автор статті стверджує, що в процесі написання матеріалу спілкувався тільки з чинними радниками Зеленського. Про це він розповів у коментарі для видання "Українська правда".

"Якщо уважно прочитати текст, там не йдеться про колишніх радників, не йдеться про "колишніх співробітників" офісу президента. Ми говоримо про нинішніх радників президента Зеленського. Слово "колишній" ніде не зустрічається, у жодному реченні", — заявив Саймон Шустер.

Журналіст зазначив, що востаннє він розмовляв з Олексієм Арестовичем ще 2022 року, до його звільнення з офісу президента.

Автор гучної статті пояснив, що його джерела дали коментарі на умовах анонімності, тому що, з одного боку, хотіли привернути увагу до наявних проблем, а з іншого — не бажали наражати себе на ризик.

За словами Шустера, він провів у Києві три тижні і встиг зустрітися з багатьма людьми і поговорити на безліч різних тем.

У плани журналіста входить написати серію матеріалів про Україну. Серед тем, які він планує висвітлити, — проблеми контрнаступу і важливість передових технологій, про що писав і Головком ЗСУ Валерій Залужний в есе для видання The Economist.

Шустер також поділився, що не очікував такого широкого резонансу, який викликала його стаття в Time.

Нагадаємо, у статті Шустера, опублікованій 30 жовтня в журналі Time, стверджувалося, що Володимир Зеленський почувається зрадженим союзниками. Автор розповідає, що президенту стає дедалі важче утримувати увагу міжнародної спільноти до війни в Україні, особливо після початку війни в Ізраїлі.

Також Фокус писав, що в Офісі президента відреагували на статтю в Time , назвавши її "суб'єктивним баченням журналіста". Як зазначив радник Офісу президента Михайло Подоляк, загальний тон статті не зовсім відображає настрій Володимира Зеленського та його оточення.