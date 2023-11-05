"В грязи и без чая": британская разведка исследовала условия ВС РФ на фронте

Ведомство обратило внимание на так называемые "Огарковские чтения" в РФ, на которых российские солдаты рассказали, что неделями находятся "мокрыми с ног до головы" на передовой.

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Российские оккупанты на украинском фронте имеют большие проблемы с обустройством быта на поле боя. Об этом говорится в свежем отчете разведки Министерства обороны Великобритании.

Так, ведомство обратило внимание на так называемые "Огарковские чтения" — конференцию, названную в честь начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР Николая Огаркова. На этих "чтениях" российские солдаты рассказали, что неделями находятся "мокрыми с ног до головы" на передовой.

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"Один солдат подчеркнул, что из-за риска обстрела со стороны украинских сил "не мог вскипятить даже кружку чая". Он подчеркнул, что живет и питается "однообразной" пищей в грязи, проникающей отовсюду", — пересказывает услышанное британская разведка.

В отчете говорится о том, что создать комфортные условия и надлежащее управление на оборонительных позициях — непросто для любой армии.

"Однако данные из открытых источников свидетельствуют о том, что российские войска, как правило, очень плохо выполняют базовые правила полевого управления. Это, вероятно, частично вызвано дефицитом мотивированных младших командиров, а также нестабильной логистической поддержкой", — заключает британская разведка.

Напомним, что Силы обороны поразили один из самых современных кораблей РФ, носитель крылатых ракет "Калибр" в Керчи.

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